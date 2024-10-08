Лікарі просто дивились: біля медзакладу на Волині помер чоловік





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



«Він їхав ровером в Іваничі пройти медогляд, щоб взяти права на трактор, таких ще не було, а він мав трактора. Десь так за сто метрів, може, від дверей поліклініки, а в нас в Іваничах, поліклініка, швидка, і лікарня – все в одному приміщенні, він знепритомнів і впав. Впав з ровера. Так, на лід, там чуть-чуть розсік щоку. Потім хтось сказав, що від одержаних травм він помер, але то неправда», – розповідає сестра померлого Ніна Войтик.



Як потім повідомили родичам помер чоловік від зупинки серця, хоча рідні переконані, що якби тоді хтось з медиків вийшов і надав йому медичну допомогу, чоловік лишився живий.



«Швидка допомога ще стояла на території подвірʼя, але вже мала виклик на Милятин, 20 кілометрів в одну сторону, ну добрий кусок дороги. Фельдшер зі швидкої пояснив чоловіку, куди там іти на поліклініці, кому казати, щоб прийшли допомогли. І той чоловік побіг, побіг, люди вийшли, мацають пульс, пульс є, але слабкий, чекають, оглядаються на ту поліклініку, а лікарі тільки в вікнах стоять, той цілий медперсонал, люди чекали, чекали, і ніхто так з тої поліклініки й не вийшов», – каже пані Ніна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Родичі померлого поблизу Іваничівської лікарні 58-річного Віталія Кошлатого розповіли, що 20 січня він велосипедом приїхав з села до медзакладу, щоб пройти медогляд.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент ТВ». «Він їхав ровером в Іваничі пройти медогляд, щоб взяти права на трактор, таких ще не було, а він мав трактора. Десь так за сто метрів, може, від дверей поліклініки, а в нас в Іваничах, поліклініка, швидка, і лікарня – все в одному приміщенні, він знепритомнів і впав. Впав з ровера. Так, на лід, там чуть-чуть розсік щоку. Потім хтось сказав, що від одержаних травм він помер, але то неправда», – розповідає сестра померлого Ніна Войтик.Як потім повідомили родичам помер чоловік від зупинки серця, хоча рідні переконані, що якби тоді хтось з медиків вийшов і надав йому медичну допомогу, чоловік лишився живий.«Швидка допомога ще стояла на території подвірʼя, але вже мала виклик на Милятин, 20 кілометрів в одну сторону, ну добрий кусок дороги. Фельдшер зі швидкої пояснив чоловіку, куди там іти на поліклініці, кому казати, щоб прийшли допомогли. І той чоловік побіг, побіг, люди вийшли, мацають пульс, пульс є, але слабкий, чекають, оглядаються на ту поліклініку, а лікарі тільки в вікнах стоять, той цілий медперсонал, люди чекали, чекали, і ніхто так з тої поліклініки й не вийшов», – каже пані Ніна.

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