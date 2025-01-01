Курс валют на вихідні: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:16
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 1 лютого та неділю, 2 лютого. Так вартість долара США впала на 10 копійок і становить 41,82 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,82 (-10 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,50 (-11 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,34 (+- 0 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,82 (-10 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,50 (-11 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,34 (+- 0 коп.)
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