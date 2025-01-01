У Полтаві зросла кількість жертв ракетного удару по п'ятиповерхівці





Про це повідомляє Полтавська ОВА.



"До семи людей збільшилася кількість загиблих у Полтаві. 14 травмованих, із них три дитини", - йдеться у повідомленні.



Бійці ДСНС врятували з частково зруйнованого будинку у Полтаві 22 людини.



На місці ракетного удару працюють понад 460 рятувальників, силовиків та комунальників, а також майже 100 одиниць техніки. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, задіяні кінологи ДСНС з підготовленими пошуковими собаками.



"Психологи підрозділів ДСНС та Нацполіції надали допомогу 114 людям", - зазначає Полтавська ОВА.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість жертв ракетного удару по п'ятиповерхівці у Полтаві зросла. Внаслідок атаки загинули семеро осіб.Про це повідомляє Полтавська ОВА."До семи людей збільшилася кількість загиблих у Полтаві. 14 травмованих, із них три дитини", - йдеться у повідомленні.Бійці ДСНС врятували з частково зруйнованого будинку у Полтаві 22 людини.На місці ракетного удару працюють понад 460 рятувальників, силовиків та комунальників, а також майже 100 одиниць техніки. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, задіяні кінологи ДСНС з підготовленими пошуковими собаками."Психологи підрозділів ДСНС та Нацполіції надали допомогу 114 людям", - зазначає Полтавська ОВА.

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