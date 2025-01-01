У Полтаві зросла кількість жертв ракетного удару по п'ятиповерхівці
Сьогодні, 15:54
Кількість жертв ракетного удару по п'ятиповерхівці у Полтаві зросла. Внаслідок атаки загинули семеро осіб.
Про це повідомляє Полтавська ОВА.
"До семи людей збільшилася кількість загиблих у Полтаві. 14 травмованих, із них три дитини", - йдеться у повідомленні.
Бійці ДСНС врятували з частково зруйнованого будинку у Полтаві 22 людини.
На місці ракетного удару працюють понад 460 рятувальників, силовиків та комунальників, а також майже 100 одиниць техніки. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, задіяні кінологи ДСНС з підготовленими пошуковими собаками.
"Психологи підрозділів ДСНС та Нацполіції надали допомогу 114 людям", - зазначає Полтавська ОВА.
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Про це повідомляє Полтавська ОВА.
"До семи людей збільшилася кількість загиблих у Полтаві. 14 травмованих, із них три дитини", - йдеться у повідомленні.
Бійці ДСНС врятували з частково зруйнованого будинку у Полтаві 22 людини.
На місці ракетного удару працюють понад 460 рятувальників, силовиків та комунальників, а також майже 100 одиниць техніки. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, задіяні кінологи ДСНС з підготовленими пошуковими собаками.
"Психологи підрозділів ДСНС та Нацполіції надали допомогу 114 людям", - зазначає Полтавська ОВА.
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