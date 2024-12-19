«Ми, можливо, зробимо щось значне для закінчення війни»: Трамп анонсував розмову з Путіним

Дональд Трамп зробив чергову заяву про закінчення війни.



"Я поговорю з Путіним і думаю, що ми, можливо, зробимо щось значне для закінчення війни", - заявив очільник американської нації під час пресконференції у стінах Білого дому.



Слова Трампа цитує Fox News, передає



Також він зазначив, що вже веде "дуже серйозне" обговорення з Росією про завершення війни. Проте американський лідер традиційно не поділився деталями свого плану.



Додамо, що під час пресконференції американський президент пообіцяв ввести імпортні мита на товари з ЄС, бо Брюссель, за його словами, жахливо ставиться до США.



До того він хоче "щось зробити з Венесуелою".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАзробив чергову заяву про закінчення війни."Я поговорю зі думаю, що ми, можливо, зробимо щось значне для закінчення війни", - заявив очільник американської нації під час пресконференції у стінах Білого дому.Слова Трампа цитує Fox News, передає ТСН Також він зазначив, що вже веде "дуже серйозне" обговорення з Росією про завершення війни. Проте американський лідер традиційно не поділився деталями свого плану.Додамо, що під час пресконференції американський президент пообіцяв ввести імпортні мита на товари з ЄС, бо Брюссель, за його словами, жахливо ставиться до США.До того він хоче "щось зробити з Венесуелою".

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