«Ми, можливо, зробимо щось значне для закінчення війни»: Трамп анонсував розмову з Путіним
Сьогодні, 17:15
Президент США Дональд Трамп зробив чергову заяву про закінчення війни.
"Я поговорю з Путіним і думаю, що ми, можливо, зробимо щось значне для закінчення війни", - заявив очільник американської нації під час пресконференції у стінах Білого дому.
Слова Трампа цитує Fox News, передає ТСН.
Також він зазначив, що вже веде "дуже серйозне" обговорення з Росією про завершення війни. Проте американський лідер традиційно не поділився деталями свого плану.
Додамо, що під час пресконференції американський президент пообіцяв ввести імпортні мита на товари з ЄС, бо Брюссель, за його словами, жахливо ставиться до США.
До того він хоче "щось зробити з Венесуелою".
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"Я поговорю з Путіним і думаю, що ми, можливо, зробимо щось значне для закінчення війни", - заявив очільник американської нації під час пресконференції у стінах Білого дому.
Слова Трампа цитує Fox News, передає ТСН.
Також він зазначив, що вже веде "дуже серйозне" обговорення з Росією про завершення війни. Проте американський лідер традиційно не поділився деталями свого плану.
Додамо, що під час пресконференції американський президент пообіцяв ввести імпортні мита на товари з ЄС, бо Брюссель, за його словами, жахливо ставиться до США.
До того він хоче "щось зробити з Венесуелою".
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