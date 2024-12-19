«Ми, можливо, зробимо щось значне для закінчення війни»: Трамп анонсував розмову з Путіним

«Ми, можливо, зробимо щось значне для закінчення війни»: Трамп анонсував розмову з Путіним
Президент США Дональд Трамп зробив чергову заяву про закінчення війни.

"Я поговорю з Путіним і думаю, що ми, можливо, зробимо щось значне для закінчення війни", - заявив очільник американської нації під час пресконференції у стінах Білого дому.

Слова Трампа цитує Fox News, передає ТСН.

Також він зазначив, що вже веде "дуже серйозне" обговорення з Росією про завершення війни. Проте американський лідер традиційно не поділився деталями свого плану.

Додамо, що під час пресконференції американський президент пообіцяв ввести імпортні мита на товари з ЄС, бо Брюссель, за його словами, жахливо ставиться до США.

До того він хоче "щось зробити з Венесуелою".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Трамп, Путін, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Адміністрація Трампа може передати USAID у підпорядкування Держдепу: ЗМІ розкрили наслідки
Сьогодні, 18:20
У Рівному на території ТЦК стався вибух: є загиблий, шестеро осіб поранено
Сьогодні, 17:59
«Ми, можливо, зробимо щось значне для закінчення війни»: Трамп анонсував розмову з Путіним
Сьогодні, 17:15
У місті на Волині чоловіка вкусив бездомний пес
Сьогодні, 16:08
У Полтаві зросла кількість жертв ракетного удару по п'ятиповерхівці
Сьогодні, 15:54
Схожі новини
«Ми маємо це припинити»: Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним «Ми маємо це припинити»: Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним
23 січень, 22:43
Після інавгурації Трамп хоче поговорити із путіним, - CNN Після інавгурації Трамп хоче поговорити із путіним, - CNN
20 січень, 11:48
Трамп назвав новий термін закінчення війни в Україні Трамп назвав новий термін закінчення війни в Україні
08 січень, 05:14
Зеленський назвав путіна довбо**бом. Зеленський назвав путіна довбо**бом.
19 грудень, 2024, 23:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Адміністрація Трампа може передати USAID у підпорядкування Держдепу: ЗМІ розкрили наслідки
Сьогодні, 18:20
 0
У Рівному на території ТЦК стався вибух: є загиблий, шестеро осіб поранено
Сьогодні, 17:59
 0
«Ми, можливо, зробимо щось значне для закінчення війни»: Трамп анонсував розмову з Путіним
Сьогодні, 17:15
 0
У місті на Волині чоловіка вкусив бездомний пес
Сьогодні, 16:08
 0
У Полтаві зросла кількість жертв ракетного удару по п'ятиповерхівці
Сьогодні, 15:54
 0
Медіа
відео
1/8