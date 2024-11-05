Ексохоронець Януковича разом із Саркісяном постраждав унаслідок вибуху в елітному московському ЖК, — ЗМІ

Віктора Януковича.



Про це повідомляє російське медіа «Агентство», пише



Як зʼясувало видання, йдеться про 41-річного Сергія Шкрябатовського. Він народився в Україні, мав російський та український паспорти.



«Агентство» виявило Шкрябатовського на фото серед охоронців Януковича одразу під час кількох заходів у 2013 та 2014 роках.



Останніми роками він жив у місті Балашиха, менш ніж за 1 км від Центру спецпризначення групи «Альфа» російської ФСБ. Окрім того, протягом 2021-2023 років був зареєстрований як приватний підприємець, а потім Шкрябатовський кілька місяців керував приватним охоронним підприємством «Арбат».



Нагадаємо, уранці 3 лютого в житловому комплексі «Алые паруса» в Москві стався вибух. Унаслідок цього загинув Армен Саркісян — засновник батальйону спецпризначення «Арбат», який воює проти України у складі російської армії.



Що відомо про Саркісяна?



За даними Служби безпеки України, Армен Саркісян, відомий також як Армен Горлівський, входив до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича.







Після початку повномасштабної війни він створив окремий батальйон спецпризначення «Арбат», який воював спершу на Торецькому напрямку, а зараз виконує завдання на боці росіян на Курщині. За словами правоохоронців, основу цього підрозділу становлять рецидивісти, які засуджені за вбивства, розбій та інші тяжкі злочини.



Також Саркісян був призначений «смотрящим» за тюрмами на тимчасово захопленій частині території Донеччини, аби вербувати в’язнів для участі у війні проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Серед постраждалих унаслідок вибуху в елітному житловому комплексі «Алые паруса» в Москві був колишній охоронець президента-втікачаПро це повідомляє російське медіа «Агентство», пише Громадське Як зʼясувало видання, йдеться про 41-річного. Він народився в Україні, мав російський та український паспорти.«Агентство» виявило Шкрябатовського на фото серед охоронців Януковича одразу під час кількох заходів у 2013 та 2014 роках.Останніми роками він жив у місті Балашиха, менш ніж за 1 км від Центру спецпризначення групи «Альфа» російської ФСБ. Окрім того, протягом 2021-2023 років був зареєстрований як приватний підприємець, а потім Шкрябатовський кілька місяців керував приватним охоронним підприємством «Арбат».Нагадаємо, уранці 3 лютого в житловому комплексі «Алые паруса» в Москві стався вибух. Унаслідок цього загинув Армен Саркісян — засновник батальйону спецпризначення «Арбат», який воює проти України у складі російської армії.За даними Служби безпеки України,, відомий також як Армен Горлівський, входив до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича.Після початку повномасштабної війни він створив окремий батальйон спецпризначення «Арбат», який воював спершу на Торецькому напрямку, а зараз виконує завдання на боці росіян на Курщині. За словами правоохоронців, основу цього підрозділу становлять рецидивісти, які засуджені за вбивства, розбій та інші тяжкі злочини.Також Саркісян був призначений «смотрящим» за тюрмами на тимчасово захопленій частині території Донеччини, аби вербувати в’язнів для участі у війні проти України.

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