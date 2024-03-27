На Волині виникла пожежа на балконі житлового будинку

На Волині виникла пожежа на балконі житлового будинку
У Нововолинську рятувальники ліквідували пожежу на балконі житлового будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

2 лютого о 15:09 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на балконі 9-поверхового житлового будинку в 15-у мікрорайоні м. Нововолинська.

За викликом спрямували рятувальників 5 ДПРЧ. З'ясувалося, що на балконі на 5-у поверсі горить крісло. Рятувальники запобігли перекиданню полум'я всередину будівлі й о 15:21 ліквідували загоряння.
На Волині виникла пожежа на балконі житлового будинку

Причина пожежі — необережність під час куріння невстановлених осіб. Потерпілих немає.
На Волині виникла пожежа на балконі житлового будинку
На Волині виникла пожежа на балконі житлового будинку

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Теги: Волинь, Нововолинськ, рятувальники
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