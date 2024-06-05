Унаслідок обстрілів у дев'яти областях застосували аварійні відключення, - Укренерго





Про це повідомили в Укренерго, пише



Унаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення.



В Укренерго наголошують, щоб не вмикати кілька електроприладів одночасно, коли світло вмикається після тимчасового знеструмлення.



Крім цього, станом на 8:30 рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня, тобто у п’ятницю 31 січня. Причиною є зниження температури повітря у більшості регіонів.



Вчора, 2 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% нижчим, ніж максимум попередньої неділі 26 січня.



Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.



Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії, тому громадян закликають за можливості не користуватися у цей період потужними електроприладами.



У ніч на 3 лютого (із 19.00 2 лютого) росіяни атакували Україну 71-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Оборонці збили 38 із них.



За тиждень РФ запустила по Україні майже 50 ракет, близько 660 дронів та понад 760 керованих авіабомб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 3 лютого, унаслідок ворожих обстрілів у дев'яти областях вимушено застосовані аварійні відключення.Про це повідомили в Укренерго, пише lb.ua Унаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення.В Укренерго наголошують, щоб не вмикати кілька електроприладів одночасно, коли світло вмикається після тимчасового знеструмлення.Крім цього, станом на 8:30 рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня, тобто у п’ятницю 31 січня. Причиною є зниження температури повітря у більшості регіонів.Вчора, 2 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% нижчим, ніж максимум попередньої неділі 26 січня.Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії, тому громадян закликають за можливості не користуватися у цей період потужними електроприладами.У ніч на 3 лютого (із 19.00 2 лютого) росіяни атакували Україну 71-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Оборонці збили 38 із них.За тиждень РФ запустила по Україні майже 50 ракет, близько 660 дронів та понад 760 керованих авіабомб.

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