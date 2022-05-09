Найдорожче та найдешевше авто: які машини ввезли торік з-за кордону на Волинь





Про це у відповідь на інформаційний запит Юрій Момотенко.



З його слів, серед автомобілів, які торік були розмитнені на Волинській митниці, 4 239 нових автомобілів та 59 896 машин, що були у використанні. Середній вік вживаних транспортних засобів — 11 років.



"Також серед імпортованих торік машин — 8 939 електроавтомобілів з одним чи декількома двигунами. Це 13,9% від загальної кількості автомобілів, розмитнених в нашій області упродовж 2024 року", — говорить виконувач обов'язків першого заступника начальника Волинської митниці.



Найбільш популярні марки машин, які імпортували торік: "Volkswagen", "Renault", "Skoda", "Nissan", "Audi" та "Opel".



"Найдорожче авто, яке було розмитнене на Волині у 2024 році, — це автомобіль марки "Rolls-Royce Spectre", новий, 2024 року виготовлення. Його митна вартість становить 16 718 634 гривень.



Найдешевше авто – марки "Volkswagen", модель "Golf", 2001 року виготовлення, митна вартість якого становила 20 187,35 гривні", — розповів Юрій Момотенко.



Як додав виконувач обов'язків першого заступника начальника Волинської митниці, у 2024 році за результатами митного оформлення транспортних засобів до державного бюджету України перераховано 7, 56 мільярдів гривень. Це на 47,6 мільйона гривень більше у порівнянні з 2023 роком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2024 році через митні пости Волинської області ввезли та оформили 64135 легкових та вантажних автомобілів. Це на 11,3% менше у порівнянні з 2023 роком, коли в область імпортували 72302 транспортних засобів.Про це у відповідь на інформаційний запит Суспільному повідомив виконувач обов'язків першого заступника начальника Волинської митниціЗ його слів, серед автомобілів, які торік були розмитнені на Волинській митниці, 4 239 нових автомобілів та 59 896 машин, що були у використанні. Середній вік вживаних транспортних засобів — 11 років."Також серед імпортованих торік машин — 8 939 електроавтомобілів з одним чи декількома двигунами. Це 13,9% від загальної кількості автомобілів, розмитнених в нашій області упродовж 2024 року", — говорить виконувач обов'язків першого заступника начальника Волинської митниці.Найбільш популярні марки машин, які імпортували торік: "Volkswagen", "Renault", "Skoda", "Nissan", "Audi" та "Opel"."Найдорожче авто, яке було розмитнене на Волині у 2024 році, — це автомобіль марки "Rolls-Royce Spectre", новий, 2024 року виготовлення. Його митна вартість становить 16 718 634 гривень.Найдешевше авто – марки "Volkswagen", модель "Golf", 2001 року виготовлення, митна вартість якого становила 20 187,35 гривні", — розповів Юрій Момотенко.Як додав виконувач обов'язків першого заступника начальника Волинської митниці, у 2024 році за результатами митного оформлення транспортних засобів до державного бюджету України перераховано 7, 56 мільярдів гривень. Це на 47,6 мільйона гривень більше у порівнянні з 2023 роком.

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