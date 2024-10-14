Між 22-річним лучанином та нарядом патрульних виник конфлікт: йому оголосили про підозру

Слідчі оголосили про підозру молодику, у якого виник конфлікт з патрульними.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Конфлікт трапився 1 лютого у Луцьку.Під час опрацювання виклику між 22-річним лучанином та нарядом патрульних виник інцидент. Фігурант поводився агресивно та вчинив активний опір поліцейському, пошкодивши формений одяг.Патрульні затримали розбишаку.На місце прибула слідчо-оперативна група Луцького РУП.Порушника помістили в ізолятор тимчасового тримання.За процесуального керівництва прокуратури, слідчі вже оголосили йому про підозру за ч.2 ст.345 Кримінального Кодексу, максимальна санкція якої – позбавлення волі до 5 років.