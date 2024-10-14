Між 22-річним лучанином та нарядом патрульних виник конфлікт: йому оголосили про підозру

Між 22-річним лучанином та нарядом патрульних виник конфлікт: йому оголосили про підозру
Слідчі оголосили про підозру молодику, у якого виник конфлікт з патрульними.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Конфлікт трапився 1 лютого у Луцьку.

Під час опрацювання виклику між 22-річним лучанином та нарядом патрульних виник інцидент. Фігурант поводився агресивно та вчинив активний опір поліцейському, пошкодивши формений одяг.

Патрульні затримали розбишаку.

На місце прибула слідчо-оперативна група Луцького РУП.

Порушника помістили в ізолятор тимчасового тримання.

За процесуального керівництва прокуратури, слідчі вже оголосили йому про підозру за ч.2 ст.345 Кримінального Кодексу, максимальна санкція якої – позбавлення волі до 5 років.

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Теги: Волинь, патрульні, конфлікт
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