Трамп: ми ведемо переговори з Україною і росією

Дональд Трамп повідомив, що його адміністрація веде переговори з Україною, Росією та іншими сторонами.



Про це повідомив Трамп в коментарі журналістам пізно ввечері 2 лютого, пише



"Ми мали справу з Україною та Росією. У нас заплановані зустрічі й розмови з різними сторонами, зокрема Україною та Росією. Думаю, дискусії йдуть добре", - йдеться в повідомленні.



За кілька годин до цього спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог попередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни.



Президент України Володимир Зеленський "вже дав зрозуміти, що пом’якшить свою позицію щодо територій", – сказав Келлог. "І <правителю Росії володимиру> путіну також доведеться пом’якшити свої позиції".



"З часом ми проведемо дискусії з усіма, і, ймовірно, найближчим часом", – сказав Келлог. "І це добре для обох сторін", – додав він.



Напередодні Зеленський заявив, що виключення Києва з переговорів між США та Росією щодо війни в Україні було б "дуже небезпечним". За його словами, за столом переговорів повинні бути США, Україна, Росія та представники ЄС.



Раніше Зеленський говорив, що будь-які гарантії безпеки для України повинні передбачати участь США, аби бути дієвими.



Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що досягнення угоди про припинення бойових дій в Україні вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва, і припускав, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети повернути всю територію, захоплену Росією за останнє десятиліття.



Зеленський також акцентував на тому, що Україна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною РФ, навіть під тиском усіх союзників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАповідомив, що його адміністрація веде переговори з Україною, Росією та іншими сторонами.Про це повідомив Трамп в коментарі журналістам пізно ввечері 2 лютого, пише Українська правда "Ми мали справу з Україною та Росією. У нас заплановані зустрічі й розмови з різними сторонами, зокрема Україною та Росією. Думаю, дискусії йдуть добре", - йдеться в повідомленні.За кілька годин до цього спецпредставник Трампа з питань України та Росіїпопередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни.Президент України"вже дав зрозуміти, що пом’якшить свою позицію щодо територій", – сказав Келлог. "І <правителю Росіїтакож доведеться пом’якшити свої позиції"."З часом ми проведемо дискусії з усіма, і, ймовірно, найближчим часом", – сказав Келлог. "І це добре для обох сторін", – додав він.Напередодні Зеленський заявив, що виключення Києва з переговорів між США та Росією щодо війни в Україні було б "дуже небезпечним". За його словами, за столом переговорів повинні бути США, Україна, Росія та представники ЄС.Раніше Зеленський говорив, що будь-які гарантії безпеки для України повинні передбачати участь США, аби бути дієвими.Держсекретар СШАзаявив, що досягнення угоди про припинення бойових дій в Україні вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва, і припускав, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети повернути всю територію, захоплену Росією за останнє десятиліття.Зеленський також акцентував на тому, що Україна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною РФ, навіть під тиском усіх союзників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію