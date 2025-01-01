Сьогодні День народження митрополита Епіфанія: цікаві факти з біографії
Сьогодні, 07:16
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній відіграв ключову роль у створенні Православної церкви України та її визнанні Константинополем. Очоливши нову церковну структуру у 2018 році, він сприяв незалежності українського православ'я від Московського патріархату. Сьогодні, у день його 46-річчя, варто згадати шлях митрополита та його вплив на релігійні процеси в Україні.
Про це пишуть Українські новини.
Його молодий, як на релігійного діяча, вік легко компенсується стрімкою кар'єрою. Крім того, він добре знайомий з менеджментом церкви, адже досить довго він був фактично правою рукою патріарха Філарета, який імовірно і рекомендував Епіфанія на високу посаду. Вселенський Патріархат дав зрозуміти, що літній Філарет не підходить на цю посаду, бо лише загальмує процес визнання нової церкви у Православному світі.
Народився Думенко Сергій Петрович 1979 року на Одещині у сім'ї робітників. Однак ріс він у Чернівецькій області. На відміну від більшості колег, не вчився у Росії. Спочатку він здобував освіту в Україні, а потім навчався в Афінському Національному університеті на філософському факультеті. Він добре знає грецьку, а у спілкуванні з Константинополем це лише стає суттєвим плюсом. Свою кар'єру він розпочав у Рівному, як редактор місцевого православного інтернет-ресурсу. Він захистив кандидатську дисертацію. Кілька років молодий богослов викладав у Рівненській духовній семінарії, є доктором богословських наук.
Сходинки церковної кар'єри він долав з блискавичною швидкістю. З червня 2013 року зведений у сан митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського. У 34 роки митрополит став фактично другою людиною у церкві. В одному з небагатьох інтерв'ю Епіфаній розповідав про власне настороження після перемоги на виборах Віктора Януковича. Також він схвалював наміри влади підписати угоду про асоціацію з ЄС.
Епіфаній мало говорить про особисте життя. Майже не розповідав про дитинство, родину чи особисті звички і хобі. Його Серед його улюблених книг "Камо грядеши" Генрика Сенкевича, також до вподоби твори Григорія Сковороди. За словами митрополита, там багато християнської мудрості. Він є членом Національної спілки журналістів України та навіть Міжнародної Федерації журналістів.
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Про це пишуть Українські новини.
Його молодий, як на релігійного діяча, вік легко компенсується стрімкою кар'єрою. Крім того, він добре знайомий з менеджментом церкви, адже досить довго він був фактично правою рукою патріарха Філарета, який імовірно і рекомендував Епіфанія на високу посаду. Вселенський Патріархат дав зрозуміти, що літній Філарет не підходить на цю посаду, бо лише загальмує процес визнання нової церкви у Православному світі.
Народився Думенко Сергій Петрович 1979 року на Одещині у сім'ї робітників. Однак ріс він у Чернівецькій області. На відміну від більшості колег, не вчився у Росії. Спочатку він здобував освіту в Україні, а потім навчався в Афінському Національному університеті на філософському факультеті. Він добре знає грецьку, а у спілкуванні з Константинополем це лише стає суттєвим плюсом. Свою кар'єру він розпочав у Рівному, як редактор місцевого православного інтернет-ресурсу. Він захистив кандидатську дисертацію. Кілька років молодий богослов викладав у Рівненській духовній семінарії, є доктором богословських наук.
Сходинки церковної кар'єри він долав з блискавичною швидкістю. З червня 2013 року зведений у сан митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського. У 34 роки митрополит став фактично другою людиною у церкві. В одному з небагатьох інтерв'ю Епіфаній розповідав про власне настороження після перемоги на виборах Віктора Януковича. Також він схвалював наміри влади підписати угоду про асоціацію з ЄС.
Епіфаній мало говорить про особисте життя. Майже не розповідав про дитинство, родину чи особисті звички і хобі. Його Серед його улюблених книг "Камо грядеши" Генрика Сенкевича, також до вподоби твори Григорія Сковороди. За словами митрополита, там багато християнської мудрості. Він є членом Національної спілки журналістів України та навіть Міжнародної Федерації журналістів.
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