Прогноз магнітних бур: якою буде сонячна активність 3 лютого
Сьогодні, 03:11
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 3 лютого, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабим магнітним бурям.
Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 3 лютого, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабим магнітним бурям.
Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Прогноз магнітних бур: якою буде сонячна активність 3 лютого
Сьогодні, 03:11
3 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні очікується різке зростання цін на пальне: причини
02 лютий, 23:16