Прогноз магнітних бур: якою буде сонячна активність 3 лютого

Прогноз магнітних бур: якою буде сонячна активність 3 лютого
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 3 лютого, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабим магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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