Курс валют на 3 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили в Нацбанку.



Курс долара

1 долар США – 41,72 (-10 коп.)



Курс євро

1 євро – 43,32 (-18 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,27 (-7 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 3 лютого. Вартість долара опустилася на 10 коп. Євро втратив ще 18 коп. Злотий зменшився на 7 коп.Про це повідомили в Нацбанку.Курс долара1 долар США – 41,72 (-10 коп.)Курс євро1 євро – 43,32 (-18 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,27 (-7 коп.)

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