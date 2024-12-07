В Україні очікується різке зростання цін на пальне: причини





Про це пише видання



Про це свідчать дані «Інфляційного звіту» Національного банку України за січень 2025 року. За інформацією банкірів, подорожчання пального й надалі сповільнювалося у IV кварталі 2024 року — до 4,8% у грудні (з 6% у вересні), що було менше, ніж прогнозувалося.



Вересневе підвищення акцизних податків на пальне відобразилося передусім на вартості скрапленого газу. Останній дорожчав також через зростання вартості сировини та підвищений попит у Європі, зокрема, через ембарго на ввезення сировини з Росії з 20 грудня.



«Водночас переважно низхідна динаміка світових цін на нафту та стриманий попит на тлі достатніх запасів, що сформували для гуртового та роздрібного продажу імпортери та мережі АЗС перед першим етапом підвищення акцизів, обмежували зростання цін на бензин та дизель», — зазначили в НБУ.



Крім вартості сировини та динаміки обмінного курсу, на ціни на пальне мали вплив й зміни у податковому законодавстві та маркетингові методи боротьби за клієнта. Наприкінці року активізувався й імпорт пального з метою накопичення достатніх запасів перед черговим етапом підвищення акцизів з початку 2025 року, що дещо стримуватиме зростання цін на пальне в найближчі місяці. Проте, за прогнозами НБУ, цей ефект буде короткостроковим.



«Із вичерпанням запасів під впливом затвердженого підвищення акцизів темпи зростання цін на пальне пришвидшаться до понад 13% цього року», — йдеться в огляді.



Експерти пояснили, що через вплив на собівартість це додатково тиснутиме на вартість окремих товарів та транспортних послуг.



Водночас у середньостроковій перспективі зниження світових цін на нафту частково компенсуватиме подальше зростання акцизного навантаження. У НБУ вважають, що внаслідок цього зростання цін на пальне значно сповільниться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього року темпи зростання роздрібних цін на пальне в Україні пришвидшаться удвічі до 13%. Щоправда, дотепер вони зросли менше, ніж очікувалося.Про це пише видання Автотема Про це свідчать дані «Інфляційного звіту» Національного банку України за січень 2025 року. За інформацією банкірів, подорожчання пального й надалі сповільнювалося у IV кварталі 2024 року — до 4,8% у грудні (з 6% у вересні), що було менше, ніж прогнозувалося.Вересневе підвищення акцизних податків на пальне відобразилося передусім на вартості скрапленого газу. Останній дорожчав також через зростання вартості сировини та підвищений попит у Європі, зокрема, через ембарго на ввезення сировини з Росії з 20 грудня.«Водночас переважно низхідна динаміка світових цін на нафту та стриманий попит на тлі достатніх запасів, що сформували для гуртового та роздрібного продажу імпортери та мережі АЗС перед першим етапом підвищення акцизів, обмежували зростання цін на бензин та дизель», — зазначили в НБУ.Крім вартості сировини та динаміки обмінного курсу, на ціни на пальне мали вплив й зміни у податковому законодавстві та маркетингові методи боротьби за клієнта. Наприкінці року активізувався й імпорт пального з метою накопичення достатніх запасів перед черговим етапом підвищення акцизів з початку 2025 року, що дещо стримуватиме зростання цін на пальне в найближчі місяці. Проте, за прогнозами НБУ, цей ефект буде короткостроковим.«Із вичерпанням запасів під впливом затвердженого підвищення акцизів темпи зростання цін на пальне пришвидшаться до понад 13% цього року», — йдеться в огляді.Експерти пояснили, що через вплив на собівартість це додатково тиснутиме на вартість окремих товарів та транспортних послуг.Водночас у середньостроковій перспективі зниження світових цін на нафту частково компенсуватиме подальше зростання акцизного навантаження. У НБУ вважають, що внаслідок цього зростання цін на пальне значно сповільниться.

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