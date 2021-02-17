Його мрія збулась, але без нього: дружину полеглого воїна з немовлям виписали з перинатального центру в Луцьку
Сьогодні, 21:19
Дружину загиблого захисника з Волині Наталю Рябу 2 лютого виписали додому з новонародженою донькою з Волинського обласного перинатального центру. 30 січня жінка народила Маргариту.
Як розповіла Суспільному породілля, немовля стало четвертою дитиною. Батько дитини, військовослужбовець Руслан Рябий не дочекався появи донечки: у червні 2024 року загинув у бою на Покровському напрямку.
На урочисту виписку до сестрички в перинатальний центр приїхала уся рідня: родичі, бабусі, брати — 15-річний Юрій та 14-річний Андрій, 6-річна сестричка Анна-Марія. 30 січня її мама Наталія народила тут дівчинку.
"Я пишаюся своїми синами: вони моя підтримка. Донечка теж чекала сестричку. Я дякую Богу, що вони в мене є. Руслан завжди казав: "Маю 2 синів, хочу дві донечки". Його мрія збулась, але, на жаль, без нього. Я йому казала, що нас тепер є п'ять як пальців на ручці, і ми будемо підтримувати один одного", — зазначила породілля.
Дівчинка народилася вагою 2 кілограми 900 грамів та зростом 52 сантиметрів, розповіла породілля Наталя Ряба. Привітати дружину Героя України, багатодітну маму прийшли побратими загиблого чоловіка, родичі, лікарі та персонал перинатального центру.
Аби боронити країну, голова родини Руслан Рябий повернувся з-за кордону, де працював. Петиція про присвоєння воїну звання "Герой України" набрала понад 25 тисяч голосів.
Керівник патронатної служби "Хоробрі серця", військовослужбовець Іван Татауров розповів: побратими Руслана Рябого завітали на виписку до Наталі не лише для привітання, а й зі ще однією місією — вручення дружині й синам посмертної нагороди Руслана Рябого "Хрест Героя".
"Всі знають: ситуація на фронті дуже складна. Ми поступово віддаємо території, але такі моменти як сьогодні дуже надихають і дякуючи Руслану є продовження його роду. Він був пів року, загинув в Донецькій області під час бойових дій як герой", — додав побратим Іван Татауров.
Майор Іван Татауров зазначив, що проводжатимуть родину додому у село Перемиль Берестечківської громади.
"Привезли з побратимами кроватку, закупили багато дитячих речей, памперсів, те, що треба для мами, для дитини, для хлопців. Щоб підтримати, щоб це дійсно було свято для малечі, для старших і показати всій Україні як треба зустрічати Героїв", — додав військовий.
Генеральна директорка Волинського медоб’єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська розповіла, що завдання медзакладу для жінок, які втратили чоловіків на війні, є підтримка й допомога лікарів та надання послуг на високому рівні.
"Наталя у нас не перша така породілля. Про це важко говорити, але жінки народжують і виношують діток, коли чоловіків вже немає. Дивлячись на цих дітей, на цю родину, я переконана, що насправді в них буде все добре, що тато буде дивитись з небес радіти за їхню долю", — сказала керівниця медзакладу.
Окрім дітей та дружини, у загиблого воїна Руслана Рябого залишилися дві рідні сестри та мама Галина.
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Як розповіла Суспільному породілля, немовля стало четвертою дитиною. Батько дитини, військовослужбовець Руслан Рябий не дочекався появи донечки: у червні 2024 року загинув у бою на Покровському напрямку.
На урочисту виписку до сестрички в перинатальний центр приїхала уся рідня: родичі, бабусі, брати — 15-річний Юрій та 14-річний Андрій, 6-річна сестричка Анна-Марія. 30 січня її мама Наталія народила тут дівчинку.
"Я пишаюся своїми синами: вони моя підтримка. Донечка теж чекала сестричку. Я дякую Богу, що вони в мене є. Руслан завжди казав: "Маю 2 синів, хочу дві донечки". Його мрія збулась, але, на жаль, без нього. Я йому казала, що нас тепер є п'ять як пальців на ручці, і ми будемо підтримувати один одного", — зазначила породілля.
Дівчинка народилася вагою 2 кілограми 900 грамів та зростом 52 сантиметрів, розповіла породілля Наталя Ряба. Привітати дружину Героя України, багатодітну маму прийшли побратими загиблого чоловіка, родичі, лікарі та персонал перинатального центру.
Аби боронити країну, голова родини Руслан Рябий повернувся з-за кордону, де працював. Петиція про присвоєння воїну звання "Герой України" набрала понад 25 тисяч голосів.
Керівник патронатної служби "Хоробрі серця", військовослужбовець Іван Татауров розповів: побратими Руслана Рябого завітали на виписку до Наталі не лише для привітання, а й зі ще однією місією — вручення дружині й синам посмертної нагороди Руслана Рябого "Хрест Героя".
"Всі знають: ситуація на фронті дуже складна. Ми поступово віддаємо території, але такі моменти як сьогодні дуже надихають і дякуючи Руслану є продовження його роду. Він був пів року, загинув в Донецькій області під час бойових дій як герой", — додав побратим Іван Татауров.
Майор Іван Татауров зазначив, що проводжатимуть родину додому у село Перемиль Берестечківської громади.
"Привезли з побратимами кроватку, закупили багато дитячих речей, памперсів, те, що треба для мами, для дитини, для хлопців. Щоб підтримати, щоб це дійсно було свято для малечі, для старших і показати всій Україні як треба зустрічати Героїв", — додав військовий.
Генеральна директорка Волинського медоб’єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська розповіла, що завдання медзакладу для жінок, які втратили чоловіків на війні, є підтримка й допомога лікарів та надання послуг на високому рівні.
"Наталя у нас не перша така породілля. Про це важко говорити, але жінки народжують і виношують діток, коли чоловіків вже немає. Дивлячись на цих дітей, на цю родину, я переконана, що насправді в них буде все добре, що тато буде дивитись з небес радіти за їхню долю", — сказала керівниця медзакладу.
Окрім дітей та дружини, у загиблого воїна Руслана Рябого залишилися дві рідні сестри та мама Галина.
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