Якою буде погода у понеділок, 3 лютого
Сьогодні, 20:00
У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Хмарна погода з проясненнями. Вітер північно-західний, західний, 1,9-4,6 м/с. Температура вночі -3- -6° морозу, вдень -6 - -5° за Цельсієм.
Народний прогноз погоди: У давнину була така приказка: “Якщо місяць заковзав, у хмару білий ріг встромив – буде добре жито і борошно в сито” – молодий місяць у хмарах вказував на хороший урожай. А ось ясне небо передвіщало недорід. Яскраво-червоний захід сонця 3 лютого прогнозував морозний ясний завтрашній день; а ясна погода – ранню весну. Якщо вдень сонце світить яскраво, то влітку на фруктових деревах плоди червиві будуть, а якщо воно за хмари ховається – чисті та здорові.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Хмарна погода з проясненнями. Вітер північно-західний, західний, 1,9-4,6 м/с. Температура вночі -3- -6° морозу, вдень -6 - -5° за Цельсієм.
Народний прогноз погоди: У давнину була така приказка: “Якщо місяць заковзав, у хмару білий ріг встромив – буде добре жито і борошно в сито” – молодий місяць у хмарах вказував на хороший урожай. А ось ясне небо передвіщало недорід. Яскраво-червоний захід сонця 3 лютого прогнозував морозний ясний завтрашній день; а ясна погода – ранню весну. Якщо вдень сонце світить яскраво, то влітку на фруктових деревах плоди червиві будуть, а якщо воно за хмари ховається – чисті та здорові.
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