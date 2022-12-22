На Волині ніхто з переселенців не скористався субсидією на оренду житла. ВІДЕО





Про це в коментарі

обслуговування громадян Пенсійного фонду в області Ірина Бачурна.



З її слів, переселенцям, які винаймають квартиру чи будинок, держава повертатиме певну суму коштів за умови наявності офіційного договору оренди з власником житла.



Щоб отримати таку грошову підтримку, орендар і орендодавець повинні разом звернутися до територіального органу Пенсійного фонду чи ЦНАПу або подати документи через портал е-послуг Пенсійного фонду.



Розмір субсидії розраховуватиметься індивідуально і надаватиметься на 6 місяців. Скористатися послугою зможуть родини, які витрачають на оренду житла більше як 20% сукупних доходів.



"Для розрахунку такого виду субсидії враховуватиметься дохід домогосподарства, кількість членів домогосподарства, та вартість оренди", — сказала начальниця управління обслуговування громадян Пенсійного фонду в області.



Ірина Бачурна зазначила, що орендодавцю (власнику житла) держава компенсує розмір податків, що мають бути сплачені з доходу від оренди.



Представник Асоціації фахівців із нерухомості України Ростислав Ганейчук розповів, що значна частина орендодавців працюють без договорів про оренду, тому тих, хто скористається субсидіями, буде небагато.



Як розповіла Суспільному директорка департаменту соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації Оксана Гобод, станом на початок 2025 року на Волинь прибули 81040 переселенців із зони бойових дій або з тимчасово окупованих територій.



Субсидія на оренду житла для ВПО: що відомо про державну програму

Кабінет Міністрів України 25 жовтня 2024 року прийняв постанову № 1225 "Про реалізацію експериментального проєкту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору".



Програма підтримки переселенців — субсидія на оренду житла стартує 29 січня 2025 року. Скористатися допомогою зможуть ВПО, які перемістились до будь-якого регіону. Умовою призначення субсидії є укладання договору оренди житла.



Субсидія призначається на шість місяців, але не більше двох шестимісячних строків поспіль до закінчення реалізації експериментального проєкту. Як і у випадку з житлово-комунальними субсидіями, субсидію на оренду житла призначає Пенсійний фонд України. Отримання цих двох видів субсидій можливе одночасно.



Термін розгляду заяви становить 10 робочих днів з дати отримання необхідних документів для прийняття рішення. Детальніше про перелік необхідних документів та як скористатися допомогою — на сайті Пенсійного фонду у Волинській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 1 лютого у Волинській області ніхто із зареєстрованих переселенців не оформив субсидію — допомогу від держави — на оренду житла. Нова програма підтримки ВПО стартувала 29 січня 2025 року.Про це в коментарі Суспільному розповіла начальниця управлінняобслуговування громадян Пенсійного фонду в областіЗ її слів, переселенцям, які винаймають квартиру чи будинок, держава повертатиме певну суму коштів за умови наявності офіційного договору оренди з власником житла.Щоб отримати таку грошову підтримку, орендар і орендодавець повинні разом звернутися до територіального органу Пенсійного фонду чи ЦНАПу або подати документи через портал е-послуг Пенсійного фонду.Розмір субсидії розраховуватиметься індивідуально і надаватиметься на 6 місяців. Скористатися послугою зможуть родини, які витрачають на оренду житла більше як 20% сукупних доходів."Для розрахунку такого виду субсидії враховуватиметься дохід домогосподарства, кількість членів домогосподарства, та вартість оренди", — сказала начальниця управління обслуговування громадян Пенсійного фонду в області.Ірина Бачурна зазначила, що орендодавцю (власнику житла) держава компенсує розмір податків, що мають бути сплачені з доходу від оренди.Представник Асоціації фахівців із нерухомості Українирозповів, що значна частина орендодавців працюють без договорів про оренду, тому тих, хто скористається субсидіями, буде небагато.Як розповіла Суспільному директорка департаменту соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації Оксана Гобод, станом на початок 2025 року на Волинь прибули 81040 переселенців із зони бойових дій або з тимчасово окупованих територій.Субсидія на оренду житла для ВПО: що відомо про державну програмуКабінет Міністрів України 25 жовтня 2024 року прийняв постанову № 1225 "Про реалізацію експериментального проєкту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору".Програма підтримки переселенців — субсидія на оренду житла стартує 29 січня 2025 року. Скористатися допомогою зможуть ВПО, які перемістились до будь-якого регіону. Умовою призначення субсидії є укладання договору оренди житла.Субсидія призначається на шість місяців, але не більше двох шестимісячних строків поспіль до закінчення реалізації експериментального проєкту. Як і у випадку з житлово-комунальними субсидіями, субсидію на оренду житла призначає Пенсійний фонд України. Отримання цих двох видів субсидій можливе одночасно.Термін розгляду заяви становить 10 робочих днів з дати отримання необхідних документів для прийняття рішення. Детальніше про перелік необхідних документів та як скористатися допомогою — на сайті Пенсійного фонду у Волинській області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію