На Донеччині загинув воїн з Волині Олександр Аристов

На Донеччині загинув воїн з Волині Олександр Аристов
Страшна звістка про загибель на війні воїна-краянина знову сколихнула Волинь.

Про це повідомили на сторінці Затурцівської громади.

"З сумом, змушені повідомити про загибель на фронті Аристова Олександра Миколайовича, 29.06.1985 року народження, жителя с. Зубильне", - йдеться у дописі.

Олександр загинув на Донецькому напрямку.

Про час і дату зустрічі повідомимо додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, війна, загибель, Олександр Аристов, Донеччина, Затурці
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