На Донеччині загинув воїн з Волині Олександр Аристов





Про це повідомили на сторінці Затурцівської громади.



"З сумом, змушені повідомити про загибель на фронті Аристова Олександра Миколайовича, 29.06.1985 року народження, жителя с. Зубильне", - йдеться у дописі.



Олександр загинув на Донецькому напрямку.



Про час і дату зустрічі повідомимо додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Страшна звістка про загибель на війні воїна-краянина знову сколихнула Волинь.Про це повідомили на сторінці Затурцівської громади."З сумом, змушені повідомити про загибель на фронті, 29.06.1985 року народження, жителя с. Зубильне", - йдеться у дописі.Олександр загинув на Донецькому напрямку.Про час і дату зустрічі повідомимо додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію