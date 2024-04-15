На Донеччині загинув воїн з Волині Олександр Аристов
Сьогодні, 18:08
Страшна звістка про загибель на війні воїна-краянина знову сколихнула Волинь.
Про це повідомили на сторінці Затурцівської громади.
"З сумом, змушені повідомити про загибель на фронті Аристова Олександра Миколайовича, 29.06.1985 року народження, жителя с. Зубильне", - йдеться у дописі.
Олександр загинув на Донецькому напрямку.
Про час і дату зустрічі повідомимо додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомили на сторінці Затурцівської громади.
"З сумом, змушені повідомити про загибель на фронті Аристова Олександра Миколайовича, 29.06.1985 року народження, жителя с. Зубильне", - йдеться у дописі.
Олександр загинув на Донецькому напрямку.
Про час і дату зустрічі повідомимо додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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