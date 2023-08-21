Волинянина оштрафували на 17 тисяч за шість зрізаних дерев
Сьогодні, 17:17
17 тисяч гривень штрафу призначили волинянину, який незаконно нарізав дерев у лісі.
Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише ІА Волинські новини.
Інцидент стався зранку 26 липня 2024 року в Голобському лісництві. Не маючи відповідного дозволу, Дмитро Ч. зрізав шість дерев вільхи, а покрижовані стовбури завантажив в автомобіль.
Далі хотів відвезти деревину додому, але лісоруба зупинили поліцейські в селі Білашів. У той час чоловік був разом із односельчанином, однак останній не знав про злочинні наміри товариша.
Дії волинянина кваліфікували за ч. 1 ст. 246 КК України (незаконна порубка дерев). Він спричинив шкоди навколишньому середовищу на 55 695 гривень.
На суді обвинувачений визнав вину і просив його суворо не карати. Представниця потерпілої сторони, тобто Держекоінспекції у Волинській області, на засідання не з’явилася. Наполягала розглянути справу без її участі, адже збитки повністю відшкодовано.
Суд врахував, що Дмитро Ч. раніше не судимий, має на утриманні двох дітей, характеризується позитивно. У підсумку йому призначили 17 тисяч гривень штрафу.
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Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише ІА Волинські новини.
Інцидент стався зранку 26 липня 2024 року в Голобському лісництві. Не маючи відповідного дозволу, Дмитро Ч. зрізав шість дерев вільхи, а покрижовані стовбури завантажив в автомобіль.
Далі хотів відвезти деревину додому, але лісоруба зупинили поліцейські в селі Білашів. У той час чоловік був разом із односельчанином, однак останній не знав про злочинні наміри товариша.
Дії волинянина кваліфікували за ч. 1 ст. 246 КК України (незаконна порубка дерев). Він спричинив шкоди навколишньому середовищу на 55 695 гривень.
На суді обвинувачений визнав вину і просив його суворо не карати. Представниця потерпілої сторони, тобто Держекоінспекції у Волинській області, на засідання не з’явилася. Наполягала розглянути справу без її участі, адже збитки повністю відшкодовано.
Суд врахував, що Дмитро Ч. раніше не судимий, має на утриманні двох дітей, характеризується позитивно. У підсумку йому призначили 17 тисяч гривень штрафу.
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