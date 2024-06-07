Подружжя волинян за грантові кошти виробляє авторські дитячі майданчики. ВІДЕО

Наталія і Тарас Дукельські з Володимира за програмою грантів "Власна справа" отримали 250 тисяч гривень і налагодили виробництво дерев'яних авторських дитячих майданчиків.



Про те, як подружжя розвиває бізнес і куди спрямували грантові кошти йдеться у сюжеті



Зі слів Наталії, до створення дитячих майданчиків родину спонукало народження дітей — першу гральну зону облаштували у дитячій кімнаті у себе вдома.



"Наш тато — архітектор, — говорить жінка. — у нього з’явилося таке хобі, він хотів створити дитячий куточок в кімнаті своїми руками. І те, що вийшло, настільки принесло користь і фізичну активність нашим дітям, що ми вирішили розпочати з цього свою справу".



Аби розширити власне виробництво Наталія написала і захистила бізнес-план в обласному центрі зайнятості та отримала грант на 250 тисяч гривень. Зробити це вдалося з другої спроби, коли подружжя працевлаштувало двох працівників. За грантові кошти придбали необхідне обладнання.



Як розповів столяр Василь, який працює на виробництві, дитячі майданчики виготовляють з дерева сосни, смереки чи дубу.



"Різні замовлення бувають. Дерево краще, ніж пластик і екологічно чистіший, дерево приємніше на дотик і дітям краще з деревом", — говорить столяр.



Нині Тарас Дукельський працює над новим замовленням — будиночком на дереві. Чоловік розповів, що попри війну вони з дружиною постійно отримують замовлення з прифронтових регіонів.



"Пишуть клієнти з Харкова, Дніпра, Одеси, Кривого Рогу, навіть крайні райони Дніпропетровської області. І якраз ці клієнти нас надихають, дають віру в те, що все продовжується, що все буде добре", — каже Тарас.



Як додала Наталія Дукельська, разом із чоловіком також вирішили спрямувати свої сили на благодійність і становили декілька дитячих майданчиків у дитсадках громади та у дитячому будинку.



Що відомо про програму "Власна справа"

За грантовою програмою "Власна справа", яка стартувала 1 липня 2022 року, українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.



Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створили близько 8000 нових робочих місць.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! з Володимира за програмою грантів "Власна справа" отримали 250 тисяч гривень і налагодили виробництво дерев'яних авторських дитячих майданчиків.Про те, як подружжя розвиває бізнес і куди спрямували грантові кошти йдеться у сюжеті Суспільного. Зі слів Наталії, до створення дитячих майданчиків родину спонукало народження дітей — першу гральну зону облаштували у дитячій кімнаті у себе вдома."Наш тато — архітектор, — говорить жінка. — у нього з’явилося таке хобі, він хотів створити дитячий куточок в кімнаті своїми руками. І те, що вийшло, настільки принесло користь і фізичну активність нашим дітям, що ми вирішили розпочати з цього свою справу".Аби розширити власне виробництво Наталія написала і захистила бізнес-план в обласному центрі зайнятості та отримала грант на 250 тисяч гривень. Зробити це вдалося з другої спроби, коли подружжя працевлаштувало двох працівників. За грантові кошти придбали необхідне обладнання.Як розповів столяр Василь, який працює на виробництві, дитячі майданчики виготовляють з дерева сосни, смереки чи дубу."Різні замовлення бувають. Дерево краще, ніж пластик і екологічно чистіший, дерево приємніше на дотик і дітям краще з деревом", — говорить столяр.Нині Тарас Дукельський працює над новим замовленням — будиночком на дереві. Чоловік розповів, що попри війну вони з дружиною постійно отримують замовлення з прифронтових регіонів."Пишуть клієнти з Харкова, Дніпра, Одеси, Кривого Рогу, навіть крайні райони Дніпропетровської області. І якраз ці клієнти нас надихають, дають віру в те, що все продовжується, що все буде добре", — каже Тарас.Як додала Наталія Дукельська, разом із чоловіком також вирішили спрямувати свої сили на благодійність і становили декілька дитячих майданчиків у дитсадках громади та у дитячому будинку.За грантовою програмою "Власна справа", яка стартувала 1 липня 2022 року, українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створили близько 8000 нових робочих місць.

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