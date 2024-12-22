На Волині рятувальники майже годину гасили палаючий будинок
Сьогодні, 15:11
На Волині в одному із районів горів житловий будинок. Завдяки професійним діям вогнеборців пожежу вдалося приборкати.
Про це повідомиляють на сторінці волинських рятувальників.
2 лютого о 11:02 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Фаринки Камінь-Каширського району горить житловий будинок. На місце події скеровано черговий підрозділ 8 ДПРЧ з міста Каменя-Каширського.
Рятувальники за допомогою двох водяних стволів о 12:16 приборкали займання.
Причина загорання – встановлюється. Потерпілих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомиляють на сторінці волинських рятувальників.
2 лютого о 11:02 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Фаринки Камінь-Каширського району горить житловий будинок. На місце події скеровано черговий підрозділ 8 ДПРЧ з міста Каменя-Каширського.
Рятувальники за допомогою двох водяних стволів о 12:16 приборкали займання.
Причина загорання – встановлюється. Потерпілих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Україна не програє війну», – генсек НАТО
Сьогодні, 15:53
На Волині рятувальники майже годину гасили палаючий будинок
Сьогодні, 15:11
На Донеччині загинув воїн з Волині Михайло Жердецький
Сьогодні, 14:36
10 найпоширеніших помилок в українській мові та як їх уникнути
Сьогодні, 13:21