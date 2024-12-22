На Волині рятувальники майже годину гасили палаючий будинок

На Волині рятувальники майже годину гасили палаючий будинок
На Волині в одному із районів горів житловий будинок. Завдяки професійним діям вогнеборців пожежу вдалося приборкати.

Про це повідомиляють на сторінці волинських рятувальників.

2 лютого о 11:02 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Фаринки Камінь-Каширського району горить житловий будинок. На місце події скеровано черговий підрозділ 8 ДПРЧ з міста Каменя-Каширського.

Рятувальники за допомогою двох водяних стволів о 12:16 приборкали займання.

Причина загорання – встановлюється. Потерпілих немає.

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Теги: Волинь, пожежа, Фаринки, ДСНС
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