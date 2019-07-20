Волинянин відлупцював жінку дерев'яним кілком за те, що відв'язувала його коня





Про це пишуть



Інцидент стався увечері 4 червня 2024 року. Микола Л. під час словесного конфлікту не менше чотирьох разів вдарив потерпілу дерев'яним кілком по голові. Жінка отримала забійні рани, садна й гематоми.



Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 2 ст. 125 КК України (завдання умисного легкого тілесного ушкодження). Він вперше притягується до криміналу, характеризується задовільно, має на утриманні сина з інвалідністю.



На судовому засіданні волинянин визнав вину. Мовляв, із потерпілою мав тривалі неприязні стосунки, адже вона систематично відв'язувала його коня, якого припинав пастися на безхазяйній території. Після інциденту чоловік попросив вибачення, відшкодував жінці 1500 гривень за завдані збитки.



Своєю чергою потерпіла наполягала на суворому покаранні для кривдника. Окремо подала цивільний позов про виплату моральної шкоди в розмірі 50 тисяч гривень.



Свідком виступила дружина обвинуваченого. Вона заявила, що неодноразові відв'язування коня, вчинені потерпілою, становили небезпеку для дітей, які гуляли на вулиці.



Дослідивши докази, суд призначив Миколі Л. 150 годин громадських робіт. А позов про відшкодування зменшили в десять разів, тож чоловік має виплатити постраждалій 5000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині чоловік кілька разів вдарив жінку дерев’яним кілком по голові через те, що вона систематично відв’язувала його коня. Суд призначив йому громадські роботи та зобов’язав виплатити компенсацію.Про це пишуть Волинські новини з посиланням на вирок Любешівського районного суду.Інцидент стався увечері 4 червня 2024 року. Микола Л. під час словесного конфлікту не менше чотирьох разів вдарив потерпілу дерев'яним кілком по голові. Жінка отримала забійні рани, садна й гематоми.Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 2 ст. 125 КК України (завдання умисного легкого тілесного ушкодження). Він вперше притягується до криміналу, характеризується задовільно, має на утриманні сина з інвалідністю.На судовому засіданні волинянин визнав вину. Мовляв, із потерпілою мав тривалі неприязні стосунки, адже вона систематично відв'язувала його коня, якого припинав пастися на безхазяйній території. Після інциденту чоловік попросив вибачення, відшкодував жінці 1500 гривень за завдані збитки.Своєю чергою потерпіла наполягала на суворому покаранні для кривдника. Окремо подала цивільний позов про виплату моральної шкоди в розмірі 50 тисяч гривень.Свідком виступила дружина обвинуваченого. Вона заявила, що неодноразові відв'язування коня, вчинені потерпілою, становили небезпеку для дітей, які гуляли на вулиці.Дослідивши докази, суд призначив Миколі Л. 150 годин громадських робіт. А позов про відшкодування зменшили в десять разів, тож чоловік має виплатити постраждалій 5000 гривень.

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