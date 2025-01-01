10 найпоширеніших помилок в українській мові та як їх уникнути





Щоб навчитися уникати типових помилок, треба їх розпізнавати та виробити в собі навичку інтуїтивного відчуття мови. Це можна зробити самостійно, читаючи купу літератури та аналізуючи приклади помилок. Також вам може допомогти



У цій статті ви дізнаєтесь про 10 типів найпідступніших помилок, які важко помітити, і яких може припуститися кожен.



Як зробити свою українську чистою: 10 частих помилок та їх аналіз

Не дивуйтесь, якщо побачите зазначені далі помилки у відомих медіа чи почуєте їх з уст публічних людей. А тим паче, якщо помилки будуть траплятися вам у діловій переписці. Адже розпізнати їх можуть далеко не всі.



1. Родовий відмінок у вітаннях

Вирази у родовому відмінку на зразок «Доброго дня!», «Доброго вечора!», «Спокійної ночі!» треба замінювати на називний відмінок – «Добрий день!», «Добрий вечір!», «На добраніч!». А от, вітаючись вранці, навпаки, потрібно і правильно використовувати родову форму – «Доброго ранку!».



2. Вживання русизмів

Дуже часто ми вживаємо слова та вирази, не розуміючи, що вони є кальками з російської мови. Наприклад, «на протязі доби» замість «протягом доби», «приймати участь» замість «брати участь», «користуватися попитом» замість «мати попит», «відноситись до питання» замість «стосуватися питання», «прийняти постанову» замість «ухвалити постанову», «приймати до уваги» замість «брати до уваги», «він правий» замість «він має рацію» та подібні.



3. Активні дієприкметники теперішнього часу

Використання цих дієприкметників у літературній мові – табу. Та, зазвичай, ми не знаємо, чим їх можна замінити. Так, у виразі «миючі засоби» активний дієприкметник можна замінити на прикметник «мийні»; у словосполученні «діючий закон» слово «діючий» треба замінити на «чинний», а у виразі «діючий засіб» – на «дієвий».



4.Неправильні речення з дієприслівниковими зворотами

Ось типова помилка: «Купуючи мобільний телефон, нам запропонували три різні моделі». У цьому реченні немає узгодження між особою у звороті та особою у головному реченні. Це має бути одна і та сама особа, а тут йдеться про різних виконавців дії. Найчастіше виправляють такі помилки, перетворюючи зворот на підрядне речення: «Коли ми купували мобільний телефон, нам запропонували три різні моделі».



5. Повтори

Використання зайвих слів – класична лексична помилка. Наприклад, «у червні місяці», «вільна вакансія», «пам’ятний сувенір». Зайві слова «місяці», «вільна», «сувенір» не вживаємо.



6.Неправильні форми порівняння прикметників

Чи часто доводилося бачити форми «самий кращий», «більш красивіший», «найбільш дорожчий»? Слово «самий» є займенником і не вживається у ступенях порівняння прикметників. А після слів «більш/менш», «найбільш/найменш» слід використовувати лише початкову форму прикметника: «більш красивий», «найбільш дорогий».



7. Неправильні форми прийменників

«Піти по справах», «згідно постанови», «лист надійшов за адресою», «йти по вулиці» – це типові русизми з використанням прийменників. Правильні форми: «піти у справах», «згідно з постановою», «лист надійшов на адресу», «йти вулицею».



8. Помилки у виразах про час

«Котра година?», а не «Яка година?»; «О котрій ми прибуваємо?», а не «В скільки ми прибуваємо?»; «за чверть перша», а не «без п’ятнадцяти перша»; «десять хвилин по шостій», а не «десять хвилин після шести»; «зустрінемося о 17.00», а не «зустрінемося в 17.00».



9. Написання слова «будь ласка»

Запам’ятайте, що «будь ласка» пишеться окремо, без дефіса і з літерою д.



10. Орфографічні помилки на подвоєння та ненаголошені е/и

Зазвичай, серед письмових помилок трапляється відсутність подвоєння: «іменик», «священик», «знаменя» замість «іменник», «священник», «знамення». А ненаголошені е/и часто плутають, особливо в іншомовних словах: «мариво», «президент», «деректор», «призидія», «визначиння», «дитиктив» тощо. Правильне написання: «марево», «президент», «директор», «президія», «визначення», «детектив».



Як боротися з помилками: 3 поради

Якщо хочете, аби ваша українська була вільною від суржику та іншого мовного сміття, зробіть ці кроки:



Перечитайте правила. Особливу увагу приділіть нормам нового правопису, який було впроваджено 2019 року.

Читайте науково-популярні статті про норми української мови, прислухайтесь до поради відомих мовознавців. Наприклад, Олександра Авраменка. А також перевіряйте тексти, які пишете, на помилки. Для ефективної роботи з помилками можете звернутись до онлайн-тренажерів з правопису.

Чому б не попрацювати з репетитором, якщо у вас багато прогалин у знаннях? Адже в такому випадку ви не будете витрачати час на пошук літератури і самоперевірку, а зосередитесь на навчанні та вдосконаленні.

І насамкінець – відстежуйте своє повсякденне мовлення на суржик, помилки, слова-паразити. Через певний час ви зможете мислити і розмовляти «літературно грамотно» у будь-якій ситуації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ми думаємо, що добре знаємо українську мову. Однак досить часто припускаємося таких помилок, про які навіть не здогадуємося. При чому як в усному, так і в писемному мовленні.Щоб навчитися уникати типових помилок, треба їх розпізнавати та виробити в собі навичку інтуїтивного відчуття мови. Це можна зробити самостійно, читаючи купу літератури та аналізуючи приклади помилок. Також вам може допомогти репетитор з української мови . Адже педагог володіє професійними техніками викладання, які сприятимуть збагаченню вашого лексикону.У цій статті ви дізнаєтесь про 10 типів найпідступніших помилок, які важко помітити, і яких може припуститися кожен.Не дивуйтесь, якщо побачите зазначені далі помилки у відомих медіа чи почуєте їх з уст публічних людей. А тим паче, якщо помилки будуть траплятися вам у діловій переписці. Адже розпізнати їх можуть далеко не всі.Вирази у родовому відмінку на зразок «Доброго дня!»,треба замінювати на називний відмінок –. А от, вітаючись вранці, навпаки, потрібно і правильно використовувати родову форму – «Доброго ранку!».Дуже часто ми вживаємо слова та вирази, не розуміючи, що вони є кальками з російської мови. Наприклад,замістьзамістьзамістьзамістьзамістьзамістьзамістьта подібні.Використання цих дієприкметників у літературній мові – табу. Та, зазвичай, ми не знаємо, чим їх можна замінити. Так, у виразіактивний дієприкметник можна замінити на прикметник «мийні»; у словосполученнісловотреба замінити на «чинний», а у виразі– наОсь типова помилка:. У цьому реченні немає узгодження між особою у звороті та особою у головному реченні. Це має бути одна і та сама особа, а тут йдеться про різних виконавців дії. Найчастіше виправляють такі помилки, перетворюючи зворот на підрядне речення:Використання зайвих слів – класична лексична помилка. Наприклад,Зайві словане вживаємо.Чи часто доводилося бачити форми? Словоє займенником і не вживається у ступенях порівняння прикметників. А після слівслід використовувати лише початкову форму прикметника:– це типові русизми з використанням прийменників. Правильні форми:, а не, а не, а не, а не, а неЗазвичай, серед письмових помилок трапляється відсутність подвоєння:. А ненаголошені е/и часто плутають, особливо в іншомовних словах:тощо. Правильне написання:Якщо хочете, аби ваша українська була вільною від суржику та іншого мовного сміття, зробіть ці кроки:І насамкінець – відстежуйте своє повсякденне мовлення на суржик, помилки, слова-паразити. Через певний час ви зможете мислити і розмовляти «літературно грамотно» у будь-якій ситуації.

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