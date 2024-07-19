Ще дві категорії українців отримали право на «бронь» від мобілізації

Ще дві категорії українців отримали право на «бронь» від мобілізації
В Україні нещодавно внесли зміни в порядок бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Право на 100% "бронь" отримали ще дві категорії працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зміни до бронювання під час дії воєнного стану було запроваджено постановою уряду № 36 від 14.01.2025 р. Таким чином, серед числа працівників, яких бронюють на 100% включили, медиків.

Відтак підлягають бронюванню всі військовозобов’язані медичні працівники (за умови, що у відповідних закладах вони працюють за основним місцем роботи):

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності,
закладів громадського здоров’я,
установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз,
центрів крові.

Також 100% бронюванню підлягають усі військовозобов’язані, які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

При цьому кількість військовозобов’язаних, які займають посади в Товаристві Червоного Хреста України, інших українських неурядових організаціях, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, тепер буде визначатися за переліком Мінрозвитку, а не Мінреінтеграції, і повинна становити не більше 50% усіх військовозобов’язаних працівників.

Бронювання від мобілізації в Україні
В Україні існує перелік посад і спеціальностей, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації. Проте повне (100%) бронювання можливо лише для окремих категорій підприємств та установ.

До них належать критично важливо підприємства, установи та організації, без яких неможливо забезпечити життєдіяльність країни, зокрема йдеться про працівників ОПК та паливно-енергетичного комплексу.

Що стосується працівників ДСНС, то 90% особового складу служби заброньовано. При цьому працівники підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) мають "бронь" повним складом.

Для низки інших категорій працівників та підприємств бронювання також можливо, але з певними обмеженнями. Наприклад, держслужбовці категорій "Б" і "В" можуть бути заброньовані не більше ніж на 50% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників.

Нагадаємо, що з 1 грудня 2024 року в Україні запроваджено новий порядок бронювання від мобілізації. Суть полягає в тому, процес проходить в електронному форматі через портал "Дія".

Втім, для тих, хто вже мав "бронь" запровадили перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося.

Так, уряд встановив, що бронювання підприємствами, установами, організаціями, які визначені критично важливими для функціонування економіки, а також критично важливими для забезпечення потреб військових формувань, у період з 22 січня до 1 березня 2025 року здійснюється без урахування строку 72 годин.

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Теги: військовозобов'язані, бронювання, мобілізація, Україна, війна
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