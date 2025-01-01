В Україні відновили надання послуги «єМалятко»

В Україні відновили надання послуги «єМалятко»
Мін’юст, ДП НАІС, Мінцифри та Дія відновили роботу комплексної послуги "єМалятко”.

Про це повідомляють на сторінці Міністерства юстиції України.

Батьки новонароджених знову можуть подавати заяви через заклади охорони здоров’я, центри надання адміністративних послуг, ДРАЦС чи за допомогою сервісу Дії.

Попри кібератаку та тимчасову недоступність реєстру, працівники відділів ДРАЦС продовжували реєструвати народження дітей за стандартною процедурою.

Після відновлення роботи Державного реєстру актів цивільного стану громадян наші спеціалісти опрацювали усі раніше створені заяви - в межах послуги за цей період успішно зареєстровано 1728 народжень.

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Теги: Волинь, Україна, єМалятко
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