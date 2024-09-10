На Волині через вибух невідомого пристрою загинув 21-річний хлопець. ФОТО
Сьогодні, 12:27
На Волині стався трагічний випадок – 21-річний хлопець загинув через вибух невідомого пристрою.
Подія трапилася 1 лютого в селі Прилісне Камінь-Каширського району.
Тіло молодого чоловіка з численними осколковими пораненнями та відірваною кистю правої руки знайшли на березі водойми.
Загиблим виявився місцевий житель. У соцмережах опублікували його фото та назвали ймовірне ім’я – Назар Власик.
За даними правоохоронців, хлопець загинув через необережне поводження з вибуховим пристроєм, який здетонував у нього в руках.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».
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Подія трапилася 1 лютого в селі Прилісне Камінь-Каширського району.
Тіло молодого чоловіка з численними осколковими пораненнями та відірваною кистю правої руки знайшли на березі водойми.
Загиблим виявився місцевий житель. У соцмережах опублікували його фото та назвали ймовірне ім’я – Назар Власик.
За даними правоохоронців, хлопець загинув через необережне поводження з вибуховим пристроєм, який здетонував у нього в руках.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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