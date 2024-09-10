На Волині через вибух невідомого пристрою загинув 21-річний хлопець. ФОТО

На Волині стався трагічний випадок – 21-річний хлопець загинув через вибух невідомого пристрою.Подія трапилася 1 лютого в селі Прилісне Камінь-Каширського району.Тіло молодого чоловіка з численними осколковими пораненнями та відірваною кистю правої руки знайшли на березі водойми.Загиблим виявився місцевий житель. У соцмережах опублікували його фото та назвали ймовірне ім’я –За даними правоохоронців, хлопець загинув через необережне поводження з вибуховим пристроєм, який здетонував у нього в руках.За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».