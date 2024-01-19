У ліцеї на Волині під час футзального турніру зібрали 52 тисячі гривень для ЗСУ

У Мар'янівському ліцеї на Волині відбувся благодійний футзальний турнір серед школярів під назвою «Я вірю в ЗСУ».Змагання відбулися 31 січня 2025 року у спортзалі Марʼянівського ліцею, - йдеться на офіційних сторінках навчального закладу.Метою турніру було долучення до благодійного зібрання коштів на підтримку Збройних Сил України.Учасниками турніру стали юнаки Марʼянівського ліцею та гості - юні спортсмени з Горохівської громади. Урочисто відкрили турнір директор ліцеюта тренер, учитель фізичної культури. Команди та гості свята вшанували памʼять полеглих на війні хвилиною мовчання.Змагання видалися видовищними, юні спортмени показали красиву гру і не одноразово викликали оплески та захват глядачів, які зібралися в залі.Перемогу отримали футбзалісти Марʼянівського ліцею, друге та третє місце розділили гості свята - юні горохівчани, четверте місце зайняла команда наймолодших футзалістів Марʼянівського ліцею.Команди нагороджені кубками та іменними грамотами."Щира вдячність юним спортсменам, тренерам команд, меценатам, ліцеїстам, педагогічному колективу ліцею, батьківській спільноті, спортивним суддям, медикам, вболівальникам, працівникам ліцею, ветеранам футболу. Під час благодійного заходу було зібрано 52 тисячі гривень, які підуть на допомогу Збройним Силам України.СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!" - написала у дописі на сторінці ліцею очільниця закладу Неоніла Чонка.