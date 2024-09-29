За добу українські воїни знищили 1320 окупантів, 14 ББМ, 45 артсистем противника





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 840360 (+1320) осіб,

танків ‒ 9908 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 20667 (+14) од,

артилерійських систем – 22538 (+45) од,

РСЗВ – 1267 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23793 (+99),

крилаті ракети ‒ 3054 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 35709 (+80) од,

спеціальна техніка ‒ 3729 (+2)

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом минулої доби втрати російських загарбників склали 1320 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 14 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, одну РСЗВ, 99 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 80 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.25 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 840360 (+1320) осіб,танків ‒ 9908 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 20667 (+14) од,артилерійських систем – 22538 (+45) од,РСЗВ – 1267 (+1) од,засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,літаків – 369 (+0) од,гелікоптерів – 331 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23793 (+99),крилаті ракети ‒ 3054 (+0),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 35709 (+80) од,спеціальна техніка ‒ 3729 (+2)Дані уточнюються.

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