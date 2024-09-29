За добу українські воїни знищили 1320 окупантів, 14 ББМ, 45 артсистем противника
Сьогодні, 09:42
Протягом минулої доби втрати російських загарбників склали 1320 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 14 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, одну РСЗВ, 99 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 80 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.25 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 840360 (+1320) осіб,
танків ‒ 9908 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 20667 (+14) од,
артилерійських систем – 22538 (+45) од,
РСЗВ – 1267 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23793 (+99),
крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 35709 (+80) од,
спеціальна техніка ‒ 3729 (+2)
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.25 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 840360 (+1320) осіб,
танків ‒ 9908 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 20667 (+14) од,
артилерійських систем – 22538 (+45) од,
РСЗВ – 1267 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23793 (+99),
крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 35709 (+80) од,
спеціальна техніка ‒ 3729 (+2)
Дані уточнюються.
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