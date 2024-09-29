За добу українські воїни знищили 1320 окупантів, 14 ББМ, 45 артсистем противника

За добу українські воїни знищили 1320 окупантів, 14 ББМ, 45 артсистем противника
Протягом минулої доби втрати російських загарбників склали 1320 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 14 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, одну РСЗВ, 99 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 80 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.25 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 840360 (+1320) осіб,
танків ‒ 9908 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 20667 (+14) од,
артилерійських систем – 22538 (+45) од,
РСЗВ – 1267 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23793 (+99),
крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 35709 (+80) од,
спеціальна техніка ‒ 3729 (+2)
Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: росія, війна, втрати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За добу українські воїни знищили 1320 окупантів, 14 ББМ, 45 артсистем противника
Сьогодні, 09:42
За добу на фронті відбулося 110 бойових зіткнень, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
Волинський прикордонник привіз до Луцька кицьку, яку прихистив на службі
Сьогодні, 08:12
Порушення санкцій має трактуватися, як співучасть у війні, - Зеленський
Сьогодні, 06:08
Волинянин побив пательнею доньку співмешканки: за це його арештували на 5 діб
Сьогодні, 04:07
Схожі новини
У Луцьку попрощаються із трьома полеглими Героями У Луцьку попрощаються із трьома полеглими Героями
29 вересень, 2024, 16:40
За добу українські воїни знищили 1170 окупантів, 62 артсистеми і 38 броньованих машин За добу українські воїни знищили 1170 окупантів, 62 артсистеми і 38 броньованих машин
29 вересень, 2024, 09:00
За добу українські воїни «мінуснули» 650 окупантів, 44 артсистеми, 15 танків та 20 ББМ За добу українські воїни «мінуснули» 650 окупантів, 44 артсистеми, 15 танків та 20 ББМ
31 березень, 2024, 09:46
Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів
22 березень, 2024, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу українські воїни знищили 1320 окупантів, 14 ББМ, 45 артсистем противника
Сьогодні, 09:42
 0
За добу на фронті відбулося 110 бойових зіткнень, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
 0
Волинський прикордонник привіз до Луцька кицьку, яку прихистив на службі
Сьогодні, 08:12
 0
Порушення санкцій має трактуватися, як співучасть у війні, - Зеленський
Сьогодні, 06:08
 0
Волинянин побив пательнею доньку співмешканки: за це його арештували на 5 діб
Сьогодні, 04:07
 0
Медіа
відео
1/8