За добу на фронті відбулося 110 бойових зіткнень, – Генштаб

За добу на фронті відбулося 110 бойових зіткнень, – Генштаб
Розпочалась тисяча сімдесят п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 110 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням 40 ракет, а також 40 авіаударів, скинувши 47 КАБ. Крім цього, здійснив майже п’ять тисяч п’ятсот обстрілів, з них - 128 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень понад 2000 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Западне, Білицьке, Улакли, Розлив, Времівка, Веселе, Бурлацьке та Новопіль.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу і техніки та два пункти управління російських загарбників.

На Харківському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку відбулося 17 атак окупантів, які Сили оборони відбивали в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова.
На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили дві атаки на позиції українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив дві спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Новосілки.
На Оріхівському напрямку відбулось два боєзіткнення в районі Щербаків та Нестерянки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, один
раз штурмували позиції наших підрозділів.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили вісім атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів, із застосуванням 24 керованих бомб, а також здійснив 351 артилерійський обстріл (включаючи 5 - із РСЗВ).

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та ударні БпЛА по мирних українських містах та селах.

Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

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Теги: Волинь, Україна, війна, Генеральний штаб
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