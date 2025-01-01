За добу на фронті відбулося 110 бойових зіткнень, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
Розпочалась тисяча сімдесят п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 110 бойових зіткнень.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням 40 ракет, а також 40 авіаударів, скинувши 47 КАБ. Крім цього, здійснив майже п’ять тисяч п’ятсот обстрілів, з них - 128 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень понад 2000 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Западне, Білицьке, Улакли, Розлив, Времівка, Веселе, Бурлацьке та Новопіль.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу і техніки та два пункти управління російських загарбників.
На Харківському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.
На Куп’янському напрямку відбулося 17 атак окупантів, які Сили оборони відбивали в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова.
На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки.
На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.
На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районах Торецька та Кримського.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.
На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили дві атаки на позиції українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя та Розливу.
На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив дві спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Новосілки.
На Оріхівському напрямку відбулось два боєзіткнення в районі Щербаків та Нестерянки.
На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, один
раз штурмували позиції наших підрозділів.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили вісім атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів, із застосуванням 24 керованих бомб, а також здійснив 351 артилерійський обстріл (включаючи 5 - із РСЗВ).
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та ударні БпЛА по мирних українських містах та селах.
Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням 40 ракет, а також 40 авіаударів, скинувши 47 КАБ. Крім цього, здійснив майже п’ять тисяч п’ятсот обстрілів, з них - 128 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень понад 2000 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Западне, Білицьке, Улакли, Розлив, Времівка, Веселе, Бурлацьке та Новопіль.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу і техніки та два пункти управління російських загарбників.
На Харківському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.
На Куп’янському напрямку відбулося 17 атак окупантів, які Сили оборони відбивали в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова.
На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки.
На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.
На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районах Торецька та Кримського.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.
На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили дві атаки на позиції українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя та Розливу.
На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив дві спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Новосілки.
На Оріхівському напрямку відбулось два боєзіткнення в районі Щербаків та Нестерянки.
На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, один
раз штурмували позиції наших підрозділів.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили вісім атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів, із застосуванням 24 керованих бомб, а також здійснив 351 артилерійський обстріл (включаючи 5 - із РСЗВ).
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та ударні БпЛА по мирних українських містах та селах.
Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
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За добу на фронті відбулося 110 бойових зіткнень, – Генштаб
Сьогодні, 09:00