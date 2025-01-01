Волинський прикордонник привіз до Луцька кицьку, яку прихистив на службі

Валерій, який повернувся з ротації на Харківщині додому, привіз кицьку Пульку. Лишити тварину напризволяще не зміг, адже вона стала його улюбленицею.



Історію бійця та його тепер уже домашньої тваринки розповіли на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби, пише



"Як я міг її там лишити? Вона дуже хороша і за цей час стала для мене така рідна", — зазначив прикордонник.



Родом боєць із Бахмута Донецької області, проходив строкову службу у Волинському прикордонному загоні. Після початку повномасштабної війни підписав контракт і приєднався до лав прикордонної комендатури швидкого реагування.



Остання ротація Валерія тривала пів року: він виконував бойові завдання на Харківщині. Для нього це була вже третя ротація підрозділу на сході держави. Кицьку Пульку на бойову позицію прикордонників із Золочева привезли побратими Валерія.



"Вона спокійна, любить погратися, добре поїсти й поспати. Коли була з прикордонниками у бліндажах, то ловила мишей, а коли підрозділ передислокувався на інші позиції, Пулька стала мешкати ближче до кухні, і її смаки в їжі змінилися", — розповіли в прикордонному загоні.



Валерій розповів, що Пулька відчувала небезпеку і перед обстрілами часто ховалася: інколи її доводилося шукати. Попри це кицька стала для бійців антистресом.



Повертаючись до Луцька, де боєць зараз проживає разом із дружиною, забрав тварину з зони бойових дій із собою. З його слів, Пулька уже звикла до нового помешкання і подружилася з господинею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовець Волинського прикордонного загону, який повернувся з ротації на Харківщині додому, привіз кицьку Пульку. Лишити тварину напризволяще не зміг, адже вона стала його улюбленицею.Історію бійця та його тепер уже домашньої тваринки розповіли на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби, пише Суспільне "Як я міг її там лишити? Вона дуже хороша і за цей час стала для мене така рідна", — зазначив прикордонник.Родом боєць із Бахмута Донецької області, проходив строкову службу у Волинському прикордонному загоні. Після початку повномасштабної війни підписав контракт і приєднався до лав прикордонної комендатури швидкого реагування.Остання ротація Валерія тривала пів року: він виконував бойові завдання на Харківщині. Для нього це була вже третя ротація підрозділу на сході держави. Кицьку Пульку на бойову позицію прикордонників із Золочева привезли побратими Валерія."Вона спокійна, любить погратися, добре поїсти й поспати. Коли була з прикордонниками у бліндажах, то ловила мишей, а коли підрозділ передислокувався на інші позиції, Пулька стала мешкати ближче до кухні, і її смаки в їжі змінилися", — розповіли в прикордонному загоні.Валерій розповів, що Пулька відчувала небезпеку і перед обстрілами часто ховалася: інколи її доводилося шукати. Попри це кицька стала для бійців антистресом.Повертаючись до Луцька, де боєць зараз проживає разом із дружиною, забрав тварину з зони бойових дій із собою. З його слів, Пулька уже звикла до нового помешкання і подружилася з господинею.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію