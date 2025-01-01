Волинянин побив пательнею доньку співмешканки: за це його арештували на 5 діб





Інцидент стався торік 27 грудня, пишуть



Едуард М., перебуваючи вдома, скоїв насилля щодо доньки своєї співмешканки. Зокрема, чоловік нецензурно її облаяв, а потім вдарив кілька разів пательнею по голові та руках. Цим він вчинив правопорушення, передбачене ч.3 ст.1732 КУпАП.



І хоч обвинувачений на судове засідання не з’явився, його вина була доведена протоколом і рапортом поліцейських та письмовим поясненням постраждалої.



Суд врахував, що Едуард М. протягом року вже був підданий адміністративному стягненню за аналогічні порушення, вчинив правопорушення повторно і належних висновків не зробив. Відтак чоловіку призначили п'ять діб адміністративного арешту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любомлі чоловіка-тирана вдруге за рік судили за домашнє насилля.Інцидент стався торік 27 грудня, пишуть Волинські новини ., перебуваючи вдома, скоїв насилля щодо доньки своєї співмешканки. Зокрема, чоловік нецензурно її облаяв, а потім вдарив кілька разів пательнею по голові та руках. Цим він вчинив правопорушення, передбачене ч.3 ст.1732 КУпАП.І хоч обвинувачений на судове засідання не з’явився, його вина була доведена протоколом і рапортом поліцейських та письмовим поясненням постраждалої.Суд врахував, що Едуард М. протягом року вже був підданий адміністративному стягненню за аналогічні порушення, вчинив правопорушення повторно і належних висновків не зробив. Відтак чоловіку призначили п'ять діб адміністративного арешту.

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