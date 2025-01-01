Волинянин побив пательнею доньку співмешканки: за це його арештували на 5 діб
Сьогодні, 04:07
У Любомлі чоловіка-тирана вдруге за рік судили за домашнє насилля.
Інцидент стався торік 27 грудня, пишуть Волинські новини.
Едуард М., перебуваючи вдома, скоїв насилля щодо доньки своєї співмешканки. Зокрема, чоловік нецензурно її облаяв, а потім вдарив кілька разів пательнею по голові та руках. Цим він вчинив правопорушення, передбачене ч.3 ст.1732 КУпАП.
І хоч обвинувачений на судове засідання не з’явився, його вина була доведена протоколом і рапортом поліцейських та письмовим поясненням постраждалої.
Суд врахував, що Едуард М. протягом року вже був підданий адміністративному стягненню за аналогічні порушення, вчинив правопорушення повторно і належних висновків не зробив. Відтак чоловіку призначили п'ять діб адміністративного арешту.
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Інцидент стався торік 27 грудня, пишуть Волинські новини.
Едуард М., перебуваючи вдома, скоїв насилля щодо доньки своєї співмешканки. Зокрема, чоловік нецензурно її облаяв, а потім вдарив кілька разів пательнею по голові та руках. Цим він вчинив правопорушення, передбачене ч.3 ст.1732 КУпАП.
І хоч обвинувачений на судове засідання не з’явився, його вина була доведена протоколом і рапортом поліцейських та письмовим поясненням постраждалої.
Суд врахував, що Едуард М. протягом року вже був підданий адміністративному стягненню за аналогічні порушення, вчинив правопорушення повторно і належних висновків не зробив. Відтак чоловіку призначили п'ять діб адміністративного арешту.
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