Викрили батька і сина, які «замовили» викрадення близького родича заради $500 000
Сьогодні, 01:08
Викрили батька і старшого сина, які "замовили" викрадення молодшого, щоб заволодіти 500 000 доларів.
Про це повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора, пише LB.ua.
Замовники заходилися у Хорватії, звідки і керували усіма "процесами". Туди вони виїхали на початку повномасштабного вторгнення. Через фінансові розбіжності між ними виник конфлікт – аби «владнати» його, вирішили викрасти близьку людину.
Зазначається, що для реалізації задуманого вони підшукали осіб з-поміж мешканців Запоріжжя. За задумами замовників, молодшого брата повинні були викрасти, піддати тортурам, аби змусити його віддати їм флешку з доступами до криптогаманця, на якому нібито є 500 000 доларів США.
Для цього підшукали осіб з-поміж мешканців Запоріжжя, яких правоохоронці залучили до конфіденційного співробітництва, і всі подальші кроки відбувалися під контролем поліцейських. Аби зберегти життя потерпілого, оперативники ДСР та слідчі поліції інсценували його викрадення.
Надалі надіслали старшому брату підтверджуючи докази – закривавлені фото жертви. Тим часом батько почав телефонувати своїй колишній дружині з пропозицією допомогти звільнити їхню дитину, але за однієї умови – треба віддати флешку і перерахувати зловмисникам гроші за звільнення.
Після отримання фотодоказів замовники передали «виконавцю» другий транш за виконану роботу.
Наразі вирішується питання про повідомлення батьку та старшому сину про заочні підозри за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Крім того, готуються матеріали для оголошення їх в розшук.За скоєне їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.
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Про це повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора, пише LB.ua.
Замовники заходилися у Хорватії, звідки і керували усіма "процесами". Туди вони виїхали на початку повномасштабного вторгнення. Через фінансові розбіжності між ними виник конфлікт – аби «владнати» його, вирішили викрасти близьку людину.
Зазначається, що для реалізації задуманого вони підшукали осіб з-поміж мешканців Запоріжжя. За задумами замовників, молодшого брата повинні були викрасти, піддати тортурам, аби змусити його віддати їм флешку з доступами до криптогаманця, на якому нібито є 500 000 доларів США.
Для цього підшукали осіб з-поміж мешканців Запоріжжя, яких правоохоронці залучили до конфіденційного співробітництва, і всі подальші кроки відбувалися під контролем поліцейських. Аби зберегти життя потерпілого, оперативники ДСР та слідчі поліції інсценували його викрадення.
Надалі надіслали старшому брату підтверджуючи докази – закривавлені фото жертви. Тим часом батько почав телефонувати своїй колишній дружині з пропозицією допомогти звільнити їхню дитину, але за однієї умови – треба віддати флешку і перерахувати зловмисникам гроші за звільнення.
Після отримання фотодоказів замовники передали «виконавцю» другий транш за виконану роботу.
Наразі вирішується питання про повідомлення батьку та старшому сину про заочні підозри за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Крім того, готуються матеріали для оголошення їх в розшук.За скоєне їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.
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