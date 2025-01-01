2 лютого на Волині: гортаючи календар

2 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначають головний лікар Комунального закладу "Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги" депутат Луцькради Ігор Гнетньов, директор молодіжного центру Волині Захар Ткачук (на фото).

Іменини 2 лютого в тих, кого нарекли Василем.

Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо миру, здоров’я, довголіття, радості від життя.

2 лютого за новим церковним календарем у православних храмах відзначають одне з найважливіших свят - Стрітення Господнє.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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