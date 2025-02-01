Росіяни вдарили по інтернату в Суджі, 95 людей під завалами





Про це повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський у відеозверненні в Facebook, пише



"1 лютого 2025 року о 17:54 Збройні сили РФ таки нанесли удар по школі-інтернат міста Суджі. 95 людей опинились під завалами.



З-під завалів чути стогін та крики людей. Нагадаю, що серед них більшість людей – літнього віку та лежачі.



Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятівні роботи", - йдеться в повідпмленні.



Увечері 11 січня російські війська завдали авіаударів в районі інтернату в місті Суджа, де перебувають літні люди, тоді внаслідок удару одна жінка загинула.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська 1 лютого завдали удару по школі-інтернату міста Суджа Курської області РФ, яке контролюється Україною, внаслідок чого 95 людей опинилися під завалами.Про це повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський у відеозверненні в Facebook, пише Українська правда "1 лютого 2025 року о 17:54 Збройні сили РФ таки нанесли удар по школі-інтернат міста Суджі. 95 людей опинились під завалами.З-під завалів чути стогін та крики людей. Нагадаю, що серед них більшість людей – літнього віку та лежачі.Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятівні роботи", - йдеться в повідпмленні.Увечері 11 січня російські війська завдали авіаударів в районі інтернату в місті Суджа, де перебувають літні люди, тоді внаслідок удару одна жінка загинула.

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