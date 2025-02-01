Росіяни вдарили по інтернату в Суджі, 95 людей під завалами
Сьогодні, 22:35
Російські війська 1 лютого завдали удару по школі-інтернату міста Суджа Курської області РФ, яке контролюється Україною, внаслідок чого 95 людей опинилися під завалами.
Про це повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський у відеозверненні в Facebook, пише Українська правда.
"1 лютого 2025 року о 17:54 Збройні сили РФ таки нанесли удар по школі-інтернат міста Суджі. 95 людей опинились під завалами.
З-під завалів чути стогін та крики людей. Нагадаю, що серед них більшість людей – літнього віку та лежачі.
Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятівні роботи", - йдеться в повідпмленні.
Увечері 11 січня російські війська завдали авіаударів в районі інтернату в місті Суджа, де перебувають літні люди, тоді внаслідок удару одна жінка загинула.
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Про це повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський у відеозверненні в Facebook, пише Українська правда.
"1 лютого 2025 року о 17:54 Збройні сили РФ таки нанесли удар по школі-інтернат міста Суджі. 95 людей опинились під завалами.
З-під завалів чути стогін та крики людей. Нагадаю, що серед них більшість людей – літнього віку та лежачі.
Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятівні роботи", - йдеться в повідпмленні.
Увечері 11 січня російські війська завдали авіаударів в районі інтернату в місті Суджа, де перебувають літні люди, тоді внаслідок удару одна жінка загинула.
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