У Полтаві відчули землетрус, - Суспільне
Сьогодні, 23:04
Сьогодні ввечері в Полтаві відчули землетрус. Офіційної інформації наразі немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Даних про можливі наслідки не надходило.
Тим часом користувачі соціальних мереж пишуть, що поштовхи відчували жителі верхніх поверхів, у декого хиталися меблі.
За даними Головного центру спеціального контролю, на землетрус стався між Полтавою та Решетилівкою о 18:21. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км, магнітуда -3,67.
За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було.
Зазначимо, до цього 9 листопада 2024 року Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус у районі села Васьки Полтавського району магнітудою 3,0 на глибині 8 км.
За класифікацією землетрусів такі поштовхи належать до ледь відчутних. Коливання відчуваються лише окремими людьми, які перебувають усередині приміщень, особливо на верхніх поверхах.
Нагадаємо, у жовтні фіксувався землетрус у Чернівецькій області. Епіцентр знаходився на глибині 3 кілометрів, магнітуда була 3,1 за шкалою Ріхтера. Джерело знаходилося недалеко від селища Ломачинці Дністровського району. До цього землетрус у цьому районі стався в листопаді 2023 року.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Даних про можливі наслідки не надходило.
Тим часом користувачі соціальних мереж пишуть, що поштовхи відчували жителі верхніх поверхів, у декого хиталися меблі.
За даними Головного центру спеціального контролю, на землетрус стався між Полтавою та Решетилівкою о 18:21. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км, магнітуда -3,67.
За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було.
Зазначимо, до цього 9 листопада 2024 року Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус у районі села Васьки Полтавського району магнітудою 3,0 на глибині 8 км.
За класифікацією землетрусів такі поштовхи належать до ледь відчутних. Коливання відчуваються лише окремими людьми, які перебувають усередині приміщень, особливо на верхніх поверхах.
Нагадаємо, у жовтні фіксувався землетрус у Чернівецькій області. Епіцентр знаходився на глибині 3 кілометрів, магнітуда була 3,1 за шкалою Ріхтера. Джерело знаходилося недалеко від селища Ломачинці Дністровського району. До цього землетрус у цьому районі стався в листопаді 2023 року.
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