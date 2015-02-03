У Полтаві відчули землетрус, - Суспільне





Про це повідомляє



Даних про можливі наслідки не надходило.



Тим часом користувачі соціальних мереж пишуть, що поштовхи відчували жителі верхніх поверхів, у декого хиталися меблі.



За даними Головного центру спеціального контролю, на землетрус стався між Полтавою та Решетилівкою о 18:21. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км, магнітуда -3,67.



За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було.



Зазначимо, до цього 9 листопада 2024 року Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус у районі села Васьки Полтавського району магнітудою 3,0 на глибині 8 км.



За класифікацією землетрусів такі поштовхи належать до ледь відчутних. Коливання відчуваються лише окремими людьми, які перебувають усередині приміщень, особливо на верхніх поверхах.



Нагадаємо, у жовтні фіксувався землетрус у Чернівецькій області. Епіцентр знаходився на глибині 3 кілометрів, магнітуда була 3,1 за шкалою Ріхтера. Джерело знаходилося недалеко від селища Ломачинці Дністровського району. До цього землетрус у цьому районі стався в листопаді 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні ввечері в Полтаві відчули землетрус. Офіційної інформації наразі немає.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".Даних про можливі наслідки не надходило.Тим часом користувачі соціальних мереж пишуть, що поштовхи відчували жителі верхніх поверхів, у декого хиталися меблі.За даними Головного центру спеціального контролю, на землетрус стався між Полтавою та Решетилівкою о 18:21. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км, магнітуда -3,67.За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було.Зазначимо, до цього 9 листопада 2024 року Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус у районі села Васьки Полтавського району магнітудою 3,0 на глибині 8 км.За класифікацією землетрусів такі поштовхи належать до ледь відчутних. Коливання відчуваються лише окремими людьми, які перебувають усередині приміщень, особливо на верхніх поверхах.Нагадаємо, у жовтні фіксувався землетрус у Чернівецькій області. Епіцентр знаходився на глибині 3 кілометрів, магнітуда була 3,1 за шкалою Ріхтера. Джерело знаходилося недалеко від селища Ломачинці Дністровського району. До цього землетрус у цьому районі стався в листопаді 2023 року.

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