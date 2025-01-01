Порушення санкцій має трактуватися, як співучасть у війні, - Зеленський

Порушення санкцій має трактуватися, як співучасть у війні, - Зеленський
Порушення санкцій, запроваджених проти Росії, має трактуватися, як співучасть у війні. Той, хто допомогає росіянам знищувати життя, має за це відповідати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

Голова держави зазначив, що тільки в ніч на 1 лютого ворог застосував 165 ракет та дронів різних типів для атаки по Україні. Зокрема, під ударами були Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області.

Він сказав, що ворогу не вдалося б завдавати такої шкоди, якщо б вороже озброєння не мало компоненти виробництва інших країн, зокрема, їх мають "Шахеди" і ракети.

"Сто шістдесят п’ять ударних одиниць в одному нічному ударі Росії – усі ці "Іскандери", "Калібри" та інші засоби для убивств - це сотні й навіть тисячі компонентів з інших країн. Країни Європи, Китай і навіть Америка. Без таких критичних компонентів не буде жодної можливості Росії ламати життя інших народів", - сказав Зеленський.

У зв'язку з цим президент наголосив, що критично важливо, аби санкції проти РФ були сильними і такими, що їх не обійти за будь-яких обставин.

"Не має залишитися жодного способу постачання в Росію критичних компонентів для оборонного виробництва. Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні, і той, хто допомагає знищувати життя, повинен за це відповідати", - резюмував голова держави.

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Теги: Україна, росія, війна
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