У Полтаві зросла кількість жертв ракетного удару по п'ятиповерхівці
Сьогодні, 10:23
Кількість жертв ракетного удару по п'ятиповерхівці у Полтаві зросла. Внаслідок атаки загинули 12 осіб.
Про це повідомляють у ДСНС України.
Серед 12 загиблих - 2 дитини.
Загалом внаслідок ракетного удару росіян по п'ятиповерхівці постраждали 17 людей, серед яких 4 дітей. Врятовано 22 людини.
Роботи тривають.
Нагадаємо, 1 лютого армія РФ здійснила атаку на житловий будинок у Полтаві.
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Про це повідомляють у ДСНС України.
Серед 12 загиблих - 2 дитини.
Загалом внаслідок ракетного удару росіян по п'ятиповерхівці постраждали 17 людей, серед яких 4 дітей. Врятовано 22 людини.
Роботи тривають.
Нагадаємо, 1 лютого армія РФ здійснила атаку на житловий будинок у Полтаві.
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