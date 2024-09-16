У Полтаві зросла кількість жертв ракетного удару по п'ятиповерхівці





Про це повідомляють у ДСНС України.



Серед 12 загиблих - 2 дитини.



Загалом внаслідок ракетного удару росіян по п'ятиповерхівці постраждали 17 людей, серед яких 4 дітей. Врятовано 22 людини.

Роботи тривають.



Нагадаємо, 1 лютого армія РФ здійснила атаку на житловий будинок у Полтаві.



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