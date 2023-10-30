На Донеччині загинув воїн з Волині Михайло Жердецький

У війни немає вихідних, немає свят... Є біда, горе... Чергова страшна звістка прийшла на Волинь та сколихнула Маневицьку громаду.Про це повідомив очільник Маневицької громади"Сорокаоднорічний захисник, житель села Костюхнівка, боронячи рідну країну, українську землю від російської навали, загинув на Покровському напрямку на Донеччині. Мирний житель, будівельник разом із дружиною Ольгою виховував донечок Дарину, і Вікторію. З односельчанами завжди підтримував хороші стосунки, не відмовляв при потребі у допомозі.Двоє рідних братів Михайла - Ігор і Анатолій теж боронять Вітчизну. Божої опіки їм і їх побратимам!" - написав очільник громади.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.