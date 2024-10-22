«Україна не програє війну», – генсек НАТО

«Україна не програє війну», – генсек НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна не програє у війні проти Росії, попри складну ситуацію, яка наразі склалася на фронті.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild, - пише NV.

«Фронт рухається в неправильному напрямку. Але якою ціною? Росіяни платять за це тим, що від 1000 до 1500 осіб на день гинуть або отримують важкі поранення. І все ж росіяни не досягають своїх цілей. А наше завдання — зробити так, щоб вони ніколи не досягли своїх цілей. Так що ні: Україна не програє. І ми повинні підтримати їх (українців), щоб вони зайняли позицію сили», — сказав Рютте.

Крім того, генсек НАТО вважає, що будь-яка можлива мирна угода має надійно припинити загарбницькі наміри диктатора РФ Володимира Путіна.

«Давайте не будемо наївними щодо Путіна. Досить подивитися на те, що сталося в Бучі. Тому якщо мирна угода буде укладена, вона має бути стійкою. Ми маємо бути впевнені, що він ніколи, ніколи не зможе знову завоювати навіть один квадратний кілометр України», — підсумував Рютте.

Підтримка України з боку ЄС і НАТО — що відомо
27 листопада 2024 року голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до збільшення витрат ЄС на оборону в умовах російської агресії проти України. Вона зазначила, що Росія витрачає до 9% свого економічного виробництва на оборону, тоді як ЄС — лише 1,9%.

Також у листопаді ЄС вперше у своїй історії схвалив підтримку спільної оборонної закупівлі своїми державами-членами. Зокрема, йшлося про системи ППО та боєприпаси, частина з яких буде використана для допомоги Україні.

Пізніше в Єврокомісії заявили, що фінансування ЄС отримають п’ять проєктів, які реалізуються в рамках Європейського інструменту зміцнення оборонної промисловості через спільні закупівлі. Кожен з них отримає 60 млн євро підтримки від ЄС.

У грудні 2024 року газета Financial Times повідомила, що країни Європейського Союзу обговорюють створення спільного оборонного фонду в розмірі 500 мільярдів євро, щоб збільшити видатки на оборону перед поверненням у Білий дім новообраного президента США Дональда Трампа.

13 січня 2025 року генсек НАТО Марк Рютте під час свого виступу в Європарламенті закликав країни ЄС збільшити видатки на оборону і продовжувати підтримувати Україну.

Як зазначив він, якщо витрати ЄС на оборону не зростуть, європейцям слід «брати курси російської мови або їхати в Нову Зеландію».

25 січня під час Українського сніданку в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука, Рютте заявляв, що Альянс повинен збільшити підтримку України, щоб «змінити траєкторію війни», оскільки зараз лінія фронту «рухається в неправильному напрямку».

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Теги: Україна, війна, НАТО, Марк Рютте
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