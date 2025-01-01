У Павлограді біля будівлі ТЦК пролунав вибух: є постраждалий

У Павлограді біля будівлі ТЦК пролунав вибух: є постраждалий
Біля будівлі ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух. Поранення отримав один чоловік, поліція вже на місці.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

"Поліція працює на місці вибуху біля будівлі РТЦК та СП у Павлограді. За попередньою інформацією, унаслідок вибуху невстановленого предмету поранення отримав чоловік", - йдеться у повідомленні.

У дописі вказано, что повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції близько 18:40, після чого на місце події негайно виїхали правоохоронці.

Наразі поліцейські проводять відповідні слідчі дії.

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. В результаті вибуху одну особу вбито, шестеро поранено.

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Теги: Вибух, ТЦК
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