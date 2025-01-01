У Павлограді біля будівлі ТЦК пролунав вибух: є постраждалий





Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.



"Поліція працює на місці вибуху біля будівлі РТЦК та СП у Павлограді. За попередньою інформацією, унаслідок вибуху невстановленого предмету поранення отримав чоловік", - йдеться у повідомленні.



У дописі вказано, что повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції близько 18:40, після чого на місце події негайно виїхали правоохоронці.



Наразі поліцейські проводять відповідні слідчі дії.



Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біля будівлі ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух. Поранення отримав один чоловік, поліція вже на місці.Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області."Поліція працює на місці вибуху біля будівлі РТЦК та СП у Павлограді. За попередньою інформацією, унаслідок вибуху невстановленого предмету поранення отримав чоловік", - йдеться у повідомленні.У дописі вказано, что повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції близько 18:40, після чого на місце події негайно виїхали правоохоронці.Наразі поліцейські проводять відповідні слідчі дії.Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. В результаті вибуху одну особу вбито , шестеро поранено.

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