Зеленський розповів, скільки ракет та бомб випустила росія по Україні за тиждень

Зеленський розповів, скільки ракет та бомб випустила росія по Україні за тиждень
За тиждень Росія завдала по Україні сотні ударів. Зокрема, окупанти за сім днів випустили майже 50 ракет.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“За цей тиждень – сотні ударів по наших містах і громадах: майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб було випущено ворогом проти наших людей”, – сказав він.

Президент наголосив, що росія не зупиниться сама, тому світ має змусити її завершити цю жорстоку й неспровоковану агресію.

“Обов’язково потрібно зміцнювати нашу оборону. Нам потрібен кращий захист. ППО, далекобійна зброя, санкційний тиск. Все це допомагає захищати життя тут, в Україні. Дякую всім у світі, хто розуміє важливість цього і продовжує вірити в нашу державу й підтримувати”, – зазначив Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна з росією, атака рф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні очікується різке зростання цін на пальне: причини
Сьогодні, 23:16
Зеленський розповів, скільки ракет та бомб випустила росія по Україні за тиждень
Сьогодні, 22:12
Його мрія збулась, але без нього: дружину полеглого воїна з немовлям виписали з перинатального центру в Луцьку
Сьогодні, 21:19
У Павлограді біля будівлі ТЦК пролунав вибух: є постраждалий
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у понеділок, 3 лютого
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Зеленський назвав умову для закінчення війни Зеленський назвав умову для закінчення війни
30 січень, 05:14
Ворог просунувся в Торецьку, - Deep State Ворог просунувся в Торецьку, - Deep State
25 січень, 09:15
DeepState: РФ окупувала Курахове DeepState: РФ окупувала Курахове
11 січень, 09:15
Вночі збили 24 «шахеди» у 12 областях України Вночі збили 24 «шахеди» у 12 областях України
06 липень, 2024, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні очікується різке зростання цін на пальне: причини
Сьогодні, 23:16
 0
Зеленський розповів, скільки ракет та бомб випустила росія по Україні за тиждень
Сьогодні, 22:12
 0
Його мрія збулась, але без нього: дружину полеглого воїна з немовлям виписали з перинатального центру в Луцьку
Сьогодні, 21:19
 0
У Павлограді біля будівлі ТЦК пролунав вибух: є постраждалий
Сьогодні, 20:38
 0
Якою буде погода у понеділок, 3 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8