Зеленський розповів, скільки ракет та бомб випустила росія по Україні за тиждень
Сьогодні, 22:12
За тиждень Росія завдала по Україні сотні ударів. Зокрема, окупанти за сім днів випустили майже 50 ракет.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“За цей тиждень – сотні ударів по наших містах і громадах: майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб було випущено ворогом проти наших людей”, – сказав він.
Президент наголосив, що росія не зупиниться сама, тому світ має змусити її завершити цю жорстоку й неспровоковану агресію.
“Обов’язково потрібно зміцнювати нашу оборону. Нам потрібен кращий захист. ППО, далекобійна зброя, санкційний тиск. Все це допомагає захищати життя тут, в Україні. Дякую всім у світі, хто розуміє важливість цього і продовжує вірити в нашу державу й підтримувати”, – зазначив Зеленський.
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“За цей тиждень – сотні ударів по наших містах і громадах: майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб було випущено ворогом проти наших людей”, – сказав він.
Президент наголосив, що росія не зупиниться сама, тому світ має змусити її завершити цю жорстоку й неспровоковану агресію.
“Обов’язково потрібно зміцнювати нашу оборону. Нам потрібен кращий захист. ППО, далекобійна зброя, санкційний тиск. Все це допомагає захищати життя тут, в Україні. Дякую всім у світі, хто розуміє важливість цього і продовжує вірити в нашу державу й підтримувати”, – зазначив Зеленський.
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