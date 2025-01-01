3 лютого на Волині: гортаючи календар

3 лютого на Волині: гортаючи календар
День народження відзначають сьогодні депутат Волинської обласної ради Олександр Бик (на фото), екс-начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської облдержадміністрації Андрій Ломага, журналісти Олена Мороз та Тетяна Хомич.

Іменинники цього дня: Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій, Ганна.

Вітаємо усіх, у кого 3 лютого день народження чи день ангела. Бажаємо здоров’я, достатку, реалізації усіх життєвих планів.

3 лютого 1993 року був відновлений Шацький район.

Створений Шацький район був 1940 року, однак у 1963 році його приєднали до Любомльського.

3 лютого 1936 року народився заслужений журналіст України Володимир Калитенко, який майже весь свій життєвий шлях поєднав з газетою "Волинь".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дні народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
3 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні очікується різке зростання цін на пальне: причини
02 лютий, 23:16
Зеленський розповів, скільки ракет та бомб випустила росія по Україні за тиждень
02 лютий, 22:12
Його мрія збулась, але без нього: дружину полеглого воїна з немовлям виписали з перинатального центру в Луцьку
02 лютий, 21:19
У Павлограді біля будівлі ТЦК пролунав вибух: є постраждалий
02 лютий, 20:38
Схожі новини
1 лютого на Волині: гортаючи календар 1 лютого на Волині: гортаючи календар
01 лютий, 00:00
30 січня на Волині: гортаючи календар 30 січня на Волині: гортаючи календар
30 січень, 00:00
28 січня на Волині: гортаючи календар 28 січня на Волині: гортаючи календар
28 січень, 00:00
27 січня на Волині: гортаючи календар 27 січня на Волині: гортаючи календар
27 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
3 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні очікується різке зростання цін на пальне: причини
02 лютий, 23:16
 0
Зеленський розповів, скільки ракет та бомб випустила росія по Україні за тиждень
02 лютий, 22:12
 0
Його мрія збулась, але без нього: дружину полеглого воїна з немовлям виписали з перинатального центру в Луцьку
02 лютий, 21:19
 0
У Павлограді біля будівлі ТЦК пролунав вибух: є постраждалий
02 лютий, 20:38
 0
Медіа
відео
1/8