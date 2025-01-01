Де буде весна, а які регіони запорошить снігом: синоптики шокували прогнозом погоди на лютий





А, наприклад, у Києві кліматична зима не фіксувалась протягом 2022, 2023 і 2024 років. Нема її і наразі. Нагадаємо: кліматична зима розпочинається, коли середньодобова температура повітря стабільно переходить через 0 градусів у бік зниження. Зазвичай зима триває в Україні 120-130 днів на північному сході і 75-85 днів на південному сході.



Чи зможе лютий надолужити прогаяне, і українці пограють у сніжки, зліплять сніговика, “вигуляють” нарешті шуби і кожушки, з’ясували ЗМІ. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз погоди Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і sinoptik, повдомляє



Укргідрометцентр: Зими – три дні, а не три місяці



Як розповіла журналістам керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, зими як такої поки немає, були окремі зимові періоди у листопаді, у грудні та січні також кілька днів спостерігалась від’ємна середньодобова температура. А переважно вона була вищою за нуль градусів.



“Такі зими стали у Україні характерними, температурних мінімумів за останні 20 років не фіксуємо, дещо морозніше у Карпатах та на півночі Сумщини і Чернігівщини, – говорить Наталія Голеня. – Лютий поточного року розпочнеться порівняно низькими температурами, бо в Україну з північного заходу і півночі прийде арктичне повітря. Однак переважатиме хмарна погода, тому ці “мінуси” ми не дуже відчуємо. Нічна температура з 1 по 6 лютого поступово знизиться до 5-8 градусів морозу, денна – до 0-5 градусів морозу. Тобто три дні з 4 по 6 лютого вважатимуться цього року “зимовими”. Надалі можливі коливання температури, та в цілому розрахунки за лютий дають нам додатні температурні аномалії. У другій половині місяця переважатиме антициклональна або сонячна погода, тому значних опадів не прогнозується, місяць може бути сухим”.



Синоптикиня вважає, що сніговий покрив у лютому ймовірний у північних і східних областях, у решті областей – навряд. Якщо сніг там і випаде, то швидко розтане.



Кліматична характеристика лютого 2025 року така: середня місячна температура повітря від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Зазначимо: це досить помітно як для зимового місяця.



У січні середня температура повітря була також вище норми на 1,5-2 градуси і коливалась від -4 градусів до +2 градусів. Це означає, що температура у лютому прогнозується приблизно такою ж, як і в січні.



За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у лютому становить 39 градусів морозу, на півдні Криму – мінус 23. Абсолютний максимум температури – 18 градусів тепла, у Криму – 23 градуси тепла, що на 2-3 градуси вище, ніж у січні.



Місячна кількість опадів у лютому очікується 25-65 мм, це менше норми. Для порівняння: у січні опадів було від 32 мм на півдні до 79 мм на заході і півночі, в основному це дощі і дощі з мокрим снігом.



Тобто третій зимовий місяць буде більш сухим, ніж другий.



Погодні сайти: ще побачимо і морози, і сніг



Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що лютий буде не зимовим, а весняним на Закарпатті, теплим на заході і півдні України і досить суворим на Сумщині і в східних областях.



Захід



Закарпатська область, яку з півночі і сходу захищають гори, не відчує холодного подиху арктичних мас повітря, що ненадовго надійдуть в Україну вже на початку лютого. Весь місяць денна температура коливатиметься тут від +3 до +7 градусів тепла, вночі під час прояснень можливі морози до -2 градусів. Прогнозується багато сонячних днів, але під кінець лютого задощить. Утім, температура залишиться додатньою, +6-8 градусів.



В інших західних областях – це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька – у першій декаді лютого буде зимно: вдень від -1 до +3 градусів, уночі від -1 до -4 градусів, кожні два-три дні очікується дощ з мокрим снігом. Надалі почне теплішати, але незначно, лише на 2-3 градуси. Завершиться зима на заході дощами з мокрим снігом.



Північ



У північних областях – це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська – лютий розпочнеться з невеликого “плюса”, та в же з 2-3 числа температура зміниться на від’ємну: вдень 0-2 градуси морозу, вночі до -4. Найтепліше буде на Волині, яку денні морози полишать після 10 лютого, найхолодніше – на Сумщині. В цій області морози затримаються до 18-20 лютого, вдень прогнозується від 0 до мінус 4 градусів, уночі до -8. В решті областей морозна погода вірогідна до 12-13 лютого. Вдень 0-2 градуси морозу, вночі при проясненнях до -5. Ближче до березня поступово потеплішає до +3-4 градусів, на Сумщині не вище +2.



Друга половина місяця буде “мокрою” в усіх областях: майже щодня можливий дощ із снігом, але значних снігопадів інтернет-синоптики не очікують.



Центр



У центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – погода протягом місяця прогнозується навіть холоднішою, ніж у північних. “Центром холоду” виявиться Полтавщина: весь місяць не вище +2 градуси вдень і -3 градуси вночі, а при проясненнях до -8 морозу. В інших областях буде на 2-3 градуси тепліше.



Також регіон очікують три хвилі опадів у вигляді дощу з мокрим снігом. Перша хвиля – на початку місяця, з 2 по 5 число, друга в середині, з 11 по 15-те, третя – наприкінці – з 20 по 23-тє. Сніг без дощу можливий лише на Кіровоградщині – 4-5 лютого і на Полтавщині – 11-12 лютого. Тобто зліпити сніговика і пограти у сніжки матимуть шанс лише жителі цих областей.



Схід



У трьох східних областях – це Харківська, Донецька і Луганська – весь лютий буде зимно, але сонячно, прогнозується багато погожих днів. Температура триматиметься від 0 до +2 градусів удень і від -4 до -8 градусів у ночі. Найхолоднішою виявиться середина місяця: з 8 по 14 число і вдень, і вночі очікуються морози від -1 до -3 градусів, а вночі на Донбасі і Луганщині до -10 градусів.



Опади в регіоні будуть незначні, це дощ і мокрий сніг. Дощитиме і сніжитиме у похмурі дні з плюсовими температурами вдень, тому стійкого снігового покриву не буде. Лише під ногами утвориться снігова “каша”, а на дорогах – ожеледиця.



Південь



На півдні країни – це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим – лютий розпочнеться по-весняному: температура вдень підвищиться до +6-9 градусів. Та вже з 2-3 числа стане холодніше на 3-4 градуси, тобто морозів не буде, але тепла поменшає. Зате дощів і снігу побільшає, чотири-п’ять днів поспіль з неба то литиме, то сніжитиме, то і те, й інше разом. У середині лютого погода покращиться, опади припиняться, хмари розійдуться, вигляне сонце. Але не потеплішає: як було +3-4 градуси вдень і залишиться. Вночі стане навіть холодніше, ніж було, бо “ковдра” з хмар уже не захищатиме землю. Нічні морози сягнуть 3-4 градусів, а в Запорізькій області навіть -6 градусів.



Холоди підуть з півдня України лише під кінець лютого, температура поступово підвищиться до +4-5 градусів. Але разом з теплом повернуться і дощі з мокрим снігом, тобто сказати, що вже пахне весною, не вийде.



Як видно, прогнози фахівців Укргідрометцентру і інтернет-синоптиків помітно відрізняються. Перші вважають, що лютий буде схожим на січень, тобто теплим і малосніжним. Другі – що сяка-така зима в Україну в лютому прийде і триватиме практично весь місяць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Січень закінчився, а зима ще й не починалась: снігу нема, на термометрі за вікном стійкий “плюс”. Другий місяць зими не виправдав свою репутацію найхолоднішого періоду за весь рік. За інформацією Укргідрометцентру, кліматична зима у грудні та січні виявилась образно кажучи, “кліматичною осінню”.А, наприклад, у Києві кліматична зима не фіксувалась протягом 2022, 2023 і 2024 років. Нема її і наразі. Нагадаємо: кліматична зима розпочинається, коли середньодобова температура повітря стабільно переходить через 0 градусів у бік зниження. Зазвичай зима триває в Україні 120-130 днів на північному сході і 75-85 днів на південному сході.Чи зможе лютий надолужити прогаяне, і українці пограють у сніжки, зліплять сніговика, “вигуляють” нарешті шуби і кожушки, з’ясували ЗМІ. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз погоди Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і sinoptik, повдомляє ТСН Укргідрометцентр: Зими – три дні, а не три місяціЯк розповіла журналістам керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, зими як такої поки немає, були окремі зимові періоди у листопаді, у грудні та січні також кілька днів спостерігалась від’ємна середньодобова температура. А переважно вона була вищою за нуль градусів.“Такі зими стали у Україні характерними, температурних мінімумів за останні 20 років не фіксуємо, дещо морозніше у Карпатах та на півночі Сумщини і Чернігівщини, – говорить Наталія Голеня. – Лютий поточного року розпочнеться порівняно низькими температурами, бо в Україну з північного заходу і півночі прийде арктичне повітря. Однак переважатиме хмарна погода, тому ці “мінуси” ми не дуже відчуємо. Нічна температура з 1 по 6 лютого поступово знизиться до 5-8 градусів морозу, денна – до 0-5 градусів морозу. Тобто три дні з 4 по 6 лютого вважатимуться цього року “зимовими”. Надалі можливі коливання температури, та в цілому розрахунки за лютий дають нам додатні температурні аномалії. У другій половині місяця переважатиме антициклональна або сонячна погода, тому значних опадів не прогнозується, місяць може бути сухим”.Синоптикиня вважає, що сніговий покрив у лютому ймовірний у північних і східних областях, у решті областей – навряд. Якщо сніг там і випаде, то швидко розтане.Кліматична характеристика лютого 2025 року така: середня місячна температура повітря від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Зазначимо: це досить помітно як для зимового місяця.У січні середня температура повітря була також вище норми на 1,5-2 градуси і коливалась від -4 градусів до +2 градусів. Це означає, що температура у лютому прогнозується приблизно такою ж, як і в січні.За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у лютому становить 39 градусів морозу, на півдні Криму – мінус 23. Абсолютний максимум температури – 18 градусів тепла, у Криму – 23 градуси тепла, що на 2-3 градуси вище, ніж у січні.Місячна кількість опадів у лютому очікується 25-65 мм, це менше норми. Для порівняння: у січні опадів було від 32 мм на півдні до 79 мм на заході і півночі, в основному це дощі і дощі з мокрим снігом.Тобто третій зимовий місяць буде більш сухим, ніж другий.Погодні сайти: ще побачимо і морози, і снігУзагальнений прогноз погодних сайтів показує, що лютий буде не зимовим, а весняним на Закарпатті, теплим на заході і півдні України і досить суворим на Сумщині і в східних областях.ЗахідЗакарпатська область, яку з півночі і сходу захищають гори, не відчує холодного подиху арктичних мас повітря, що ненадовго надійдуть в Україну вже на початку лютого. Весь місяць денна температура коливатиметься тут від +3 до +7 градусів тепла, вночі під час прояснень можливі морози до -2 градусів. Прогнозується багато сонячних днів, але під кінець лютого задощить. Утім, температура залишиться додатньою, +6-8 градусів.В інших західних областях – це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька – у першій декаді лютого буде зимно: вдень від -1 до +3 градусів, уночі від -1 до -4 градусів, кожні два-три дні очікується дощ з мокрим снігом. Надалі почне теплішати, але незначно, лише на 2-3 градуси. Завершиться зима на заході дощами з мокрим снігом.ПівнічУ північних областях – це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська – лютий розпочнеться з невеликого “плюса”, та в же з 2-3 числа температура зміниться на від’ємну: вдень 0-2 градуси морозу, вночі до -4. Найтепліше буде на Волині, яку денні морози полишать після 10 лютого, найхолодніше – на Сумщині. В цій області морози затримаються до 18-20 лютого, вдень прогнозується від 0 до мінус 4 градусів, уночі до -8. В решті областей морозна погода вірогідна до 12-13 лютого. Вдень 0-2 градуси морозу, вночі при проясненнях до -5. Ближче до березня поступово потеплішає до +3-4 градусів, на Сумщині не вище +2.Друга половина місяця буде “мокрою” в усіх областях: майже щодня можливий дощ із снігом, але значних снігопадів інтернет-синоптики не очікують.ЦентрУ центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – погода протягом місяця прогнозується навіть холоднішою, ніж у північних. “Центром холоду” виявиться Полтавщина: весь місяць не вище +2 градуси вдень і -3 градуси вночі, а при проясненнях до -8 морозу. В інших областях буде на 2-3 градуси тепліше.Також регіон очікують три хвилі опадів у вигляді дощу з мокрим снігом. Перша хвиля – на початку місяця, з 2 по 5 число, друга в середині, з 11 по 15-те, третя – наприкінці – з 20 по 23-тє. Сніг без дощу можливий лише на Кіровоградщині – 4-5 лютого і на Полтавщині – 11-12 лютого. Тобто зліпити сніговика і пограти у сніжки матимуть шанс лише жителі цих областей.СхідУ трьох східних областях – це Харківська, Донецька і Луганська – весь лютий буде зимно, але сонячно, прогнозується багато погожих днів. Температура триматиметься від 0 до +2 градусів удень і від -4 до -8 градусів у ночі. Найхолоднішою виявиться середина місяця: з 8 по 14 число і вдень, і вночі очікуються морози від -1 до -3 градусів, а вночі на Донбасі і Луганщині до -10 градусів.Опади в регіоні будуть незначні, це дощ і мокрий сніг. Дощитиме і сніжитиме у похмурі дні з плюсовими температурами вдень, тому стійкого снігового покриву не буде. Лише під ногами утвориться снігова “каша”, а на дорогах – ожеледиця.ПівденьНа півдні країни – це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим – лютий розпочнеться по-весняному: температура вдень підвищиться до +6-9 градусів. Та вже з 2-3 числа стане холодніше на 3-4 градуси, тобто морозів не буде, але тепла поменшає. Зате дощів і снігу побільшає, чотири-п’ять днів поспіль з неба то литиме, то сніжитиме, то і те, й інше разом. У середині лютого погода покращиться, опади припиняться, хмари розійдуться, вигляне сонце. Але не потеплішає: як було +3-4 градуси вдень і залишиться. Вночі стане навіть холодніше, ніж було, бо “ковдра” з хмар уже не захищатиме землю. Нічні морози сягнуть 3-4 градусів, а в Запорізькій області навіть -6 градусів.Холоди підуть з півдня України лише під кінець лютого, температура поступово підвищиться до +4-5 градусів. Але разом з теплом повернуться і дощі з мокрим снігом, тобто сказати, що вже пахне весною, не вийде.Як видно, прогнози фахівців Укргідрометцентру і інтернет-синоптиків помітно відрізняються. Перші вважають, що лютий буде схожим на січень, тобто теплим і малосніжним. Другі – що сяка-така зима в Україну в лютому прийде і триватиме практично весь місяць.

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