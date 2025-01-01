На війні загинув Герой з Волині Андрій Ішков
Сьогодні, 08:20
1 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання, загинув молодший сержант Андрій Михайлович Ішков. Воїн поліг внаслідок скиду вибухового боєприпасу з ворожого БпЛА на околицях населеного пункту Мирне Краматорського району Донецької області.
Про це повідомили у Цуманській громаді.
Андрій Ішков народився 23 листопада 1988 року в селищі Цумань Луцького району Волинської області. Служив навідником-оператором механізованої роти. 9 грудня 2022 року був призваний Рівненським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.
Чин поховання відбудеться в місті Рівне, де Андрій Ішков проживав разом із сім'єю.
Деталі прощання повідомлять додатково.
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Про це повідомили у Цуманській громаді.
Андрій Ішков народився 23 листопада 1988 року в селищі Цумань Луцького району Волинської області. Служив навідником-оператором механізованої роти. 9 грудня 2022 року був призваний Рівненським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.
Чин поховання відбудеться в місті Рівне, де Андрій Ішков проживав разом із сім'єю.
Деталі прощання повідомлять додатково.
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