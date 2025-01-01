На війні загинув Герой з Волині Андрій Ішков

Андрій Михайлович Ішков. Воїн поліг внаслідок скиду вибухового боєприпасу з ворожого БпЛА на околицях населеного пункту Мирне Краматорського району Донецької області.



Про це повідомили у Цуманській громаді.



Андрій Ішков народився 23 листопада 1988 року в селищі Цумань Луцького району Волинської області. Служив навідником-оператором механізованої роти. 9 грудня 2022 року був призваний Рівненським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.



Чин поховання відбудеться в місті Рівне, де Андрій Ішков проживав разом із сім'єю.



Деталі прощання повідомлять додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання, загинув молодший сержант. Воїн поліг внаслідок скиду вибухового боєприпасу з ворожого БпЛА на околицях населеного пункту Мирне Краматорського району Донецької області.Про це повідомили у Цуманській громаді.Андрій Ішков народився 23 листопада 1988 року в селищі Цумань Луцького району Волинської області. Служив навідником-оператором механізованої роти. 9 грудня 2022 року був призваний Рівненським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.Чин поховання відбудеться в місті Рівне, де Андрій Ішков проживав разом із сім'єю.Деталі прощання повідомлять додатково.

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