На Волині чоловік побив знайомого до смерті
Сьогодні, 09:40
Від 7 до 10 років загрожує фігуранту, який побив знайомого до смерті.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився 1 лютого в с. Скобелка.
За місцем проживання люди виявили місцевого мешканця з тілесними ушкодженнями і без ознак життя, 1967 року народження.
Працівники кримінальної поліції встановили, що побив чоловіка його знайомий, також місцевий, 1992 року народження, який уже раніше мав проблеми з законом. Під час словесного конфлікту він завдав знайомому численних ударів руками й ногами, внаслідок чого потерпілий помер від отриманих травм.
Слідчі вже оголосили зловмиснику про підозру: за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, йому може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі.
Сьогодні суд обиратиме йому запобіжний захід – тримання під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився 1 лютого в с. Скобелка.
За місцем проживання люди виявили місцевого мешканця з тілесними ушкодженнями і без ознак життя, 1967 року народження.
Працівники кримінальної поліції встановили, що побив чоловіка його знайомий, також місцевий, 1992 року народження, який уже раніше мав проблеми з законом. Під час словесного конфлікту він завдав знайомому численних ударів руками й ногами, внаслідок чого потерпілий помер від отриманих травм.
Слідчі вже оголосили зловмиснику про підозру: за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, йому може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі.
Сьогодні суд обиратиме йому запобіжний захід – тримання під вартою.
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