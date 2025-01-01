На Волині чоловік побив знайомого до смерті

На Волині чоловік побив знайомого до смерті
Від 7 до 10 років загрожує фігуранту, який побив знайомого до смерті.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився 1 лютого в с. Скобелка.

За місцем проживання люди виявили місцевого мешканця з тілесними ушкодженнями і без ознак життя, 1967 року народження.

Працівники кримінальної поліції встановили, що побив чоловіка його знайомий, також місцевий, 1992 року народження, який уже раніше мав проблеми з законом. Під час словесного конфлікту він завдав знайомому численних ударів руками й ногами, внаслідок чого потерпілий помер від отриманих травм.

Слідчі вже оголосили зловмиснику про підозру: за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, йому може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі.

Сьогодні суд обиратиме йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Між 22-річним лучанином та нарядом патрульних виник конфлікт: йому оголосили про підозру
Сьогодні, 10:00
На Волині чоловік побив знайомого до смерті
Сьогодні, 09:40
Трамп: ми ведемо переговори з Україною і росією
Сьогодні, 09:10
На війні загинув Герой з Волині Андрій Ішков
Сьогодні, 08:20
Сьогодні День народження митрополита Епіфанія: цікаві факти з біографії
Сьогодні, 07:16
Схожі новини
Розшукують безвісти зниклого 37-річного лучанина Розшукують безвісти зниклого 37-річного лучанина
31 січень, 17:19
В аварії на Волині загинув водій, ще троє людей травмовані В аварії на Волині загинув водій, ще троє людей травмовані
31 січень, 11:09
Наркотиків - майже на мільйон гривень: волинські поліцейські ліквідували канал збуту метадону по Україні Наркотиків - майже на мільйон гривень: волинські поліцейські ліквідували канал збуту метадону по Україні
27 січень, 14:18
На Волині зник безвісти 57-річний чоловік На Волині зник безвісти 57-річний чоловік
27 січень, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Між 22-річним лучанином та нарядом патрульних виник конфлікт: йому оголосили про підозру
Сьогодні, 10:00
 0
На Волині чоловік побив знайомого до смерті
Сьогодні, 09:40
 0
Трамп: ми ведемо переговори з Україною і росією
Сьогодні, 09:10
 0
На війні загинув Герой з Волині Андрій Ішков
Сьогодні, 08:20
 0
Сьогодні День народження митрополита Епіфанія: цікаві факти з біографії
Сьогодні, 07:16
 0
Медіа
відео
1/8