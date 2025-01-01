На Волині чоловік побив знайомого до смерті

Від 7 до 10 років загрожує фігуранту, який побив знайомого до смерті.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився 1 лютого в с. Скобелка.За місцем проживання люди виявили місцевого мешканця з тілесними ушкодженнями і без ознак життя, 1967 року народження.Працівники кримінальної поліції встановили, що побив чоловіка його знайомий, також місцевий, 1992 року народження, який уже раніше мав проблеми з законом. Під час словесного конфлікту він завдав знайомому численних ударів руками й ногами, внаслідок чого потерпілий помер від отриманих травм.Слідчі вже оголосили зловмиснику про підозру: за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, йому може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі.Сьогодні суд обиратиме йому запобіжний захід – тримання під вартою.