Через негоду на Волині повністю знеструмлені 15 населених пунктів

Через негоду на Волині повністю знеструмлені 15 населених пунктів
В суботу, 15 березня, на Волині через негоду 15 населених пунктів знеструмлені повністю, ще 37 — частково.

Про це повідомили у "Волиньобленерго".

Головна причина аварійних ситуацій знеструмлень – падіння гілок і дерев на лінії електропередачі та опори, кажуть енергетики. Найбільше постраждав північний захід Волині, а саме Любомльщина, Ратнівщина і Старовижівщина.

До ліквідації наслідків негоди і відновлення електропостачання залучили 10 аварійно-відновлювальних бригад енергетиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через негоду на Волині повністю знеструмлені 15 населених пунктів
Сьогодні, 14:10
Шацький нацпарк прибере самовільно встановлені споруди на пляжі Світязя
Сьогодні, 13:18
У луцькому басейні рятувальники допомогли дитині
Сьогодні, 12:11
Курс валют на 15 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:16
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 15 березня
Сьогодні, 10:08
Схожі новини
На Волині 3 березня відключатимуть світло: оприлюднено графіки На Волині 3 березня відключатимуть світло: оприлюднено графіки
02 березень, 21:15
На Волині 1 березня впровадять відключення електроенергії: де не буде світла На Волині 1 березня впровадять відключення електроенергії: де не буде світла
28 лютий, 21:47
На Волині 26 лютого відключатимуть електроенергію: оприлюднено графіки На Волині 26 лютого відключатимуть електроенергію: оприлюднено графіки
25 лютий, 23:19
На Волині 19 січня відключатимуть електроенергію: оприлюднено графіки На Волині 19 січня відключатимуть електроенергію: оприлюднено графіки
18 лютий, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через негоду на Волині повністю знеструмлені 15 населених пунктів
Сьогодні, 14:10
 0
Шацький нацпарк прибере самовільно встановлені споруди на пляжі Світязя
Сьогодні, 13:18
 0
У луцькому басейні рятувальники допомогли дитині
Сьогодні, 12:11
 0
Курс валют на 15 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:16
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 15 березня
Сьогодні, 10:08
 0
Медіа
відео
1/8