Через негоду на Волині повністю знеструмлені 15 населених пунктів
Сьогодні, 14:10
В суботу, 15 березня, на Волині через негоду 15 населених пунктів знеструмлені повністю, ще 37 — частково.
Про це повідомили у "Волиньобленерго".
Головна причина аварійних ситуацій знеструмлень – падіння гілок і дерев на лінії електропередачі та опори, кажуть енергетики. Найбільше постраждав північний захід Волині, а саме Любомльщина, Ратнівщина і Старовижівщина.
До ліквідації наслідків негоди і відновлення електропостачання залучили 10 аварійно-відновлювальних бригад енергетиків.
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Про це повідомили у "Волиньобленерго".
Головна причина аварійних ситуацій знеструмлень – падіння гілок і дерев на лінії електропередачі та опори, кажуть енергетики. Найбільше постраждав північний захід Волині, а саме Любомльщина, Ратнівщина і Старовижівщина.
До ліквідації наслідків негоди і відновлення електропостачання залучили 10 аварійно-відновлювальних бригад енергетиків.
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