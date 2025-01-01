Через негоду на Волині повністю знеструмлені 15 населених пунктів





Про це повідомили у "Волиньобленерго".



Головна причина аварійних ситуацій знеструмлень – падіння гілок і дерев на лінії електропередачі та опори, кажуть енергетики. Найбільше постраждав північний захід Волині, а саме Любомльщина, Ратнівщина і Старовижівщина.



До ліквідації наслідків негоди і відновлення електропостачання залучили 10 аварійно-відновлювальних бригад енергетиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В суботу, 15 березня, на Волині через негоду 15 населених пунктів знеструмлені повністю, ще 37 — частково.Про це повідомили у "Волиньобленерго".Головна причина аварійних ситуацій знеструмлень – падіння гілок і дерев на лінії електропередачі та опори, кажуть енергетики. Найбільше постраждав північний захід Волині, а саме Любомльщина, Ратнівщина і Старовижівщина.До ліквідації наслідків негоди і відновлення електропостачання залучили 10 аварійно-відновлювальних бригад енергетиків.

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