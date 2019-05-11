Скільки заробив головний лісівник Любомльщини у 2024 році
Сьогодні, 16:04
Директор філії «Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України» Володимир Туревич подав декларації про доходи у 2024 році.
Одну з декларацій Володимир Туревич подав у грудні 2024 року при звільненні з посади, і вона охопила період з 1 січня по 29 листопада 2024 року. Про це Район.Любомль дізнався із Єдиного державного реєстру декларацій.
Іншу, щорічну декларацію, лісівник подав 28 лютого 2025 року. Займана посада – начальник Любомльського надлісництва Філії Поліський лісовий офіс.
Отож, за основним місцем роботи у філії «Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України» Туревич отримав 1 мільйон 487 гривень зарплати.
У філії «Поліський лісовий офіс», як начальник Любомльського надлісництва отримав 167,7 тисячі гривень зарплати.
У загальному лісівник заробив у 2024 році 1 мільйон 655 тисяч гривень зарплати. Це 137,9 тисячі гривень в середньому щомісяця.
У 2023 році в середньому щомісяця керівник отримував 129,9 тисячі гривень за свою роботу.
Дружина лісівника Юлія отримала 25,2 тисячі гривень соціальних виплат.
Також Володимир Туревич в декларації вказав, що готівкою зберігає 10 тисяч доларів США, 10,5 тисяч євро та на банківських рахунках 437 тисяч гривень.
У декларації також вказане цінне рухоме майно, а саме сонячно-гібридна електростанція потужністю 10 кВт та сонячна мережева електростанція загальною вартістю майже 227 тисяч гривень, яка у власності сина Владислава з 2024 року.
із транспортних засобів у Володимира Туревича лиш мотоцикл SPARK SP 125C-2CFO, який він придбав у 2024 році за 54 тисячі гривень.
Варто мати на увазі, що зазначені суми – це нарахування зарплати до сплати податків. З цих сум вираховують ще податок на доходи фізичних осіб, військовий збір. Тобто, «на руки» лісівник отримав менше.
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Одну з декларацій Володимир Туревич подав у грудні 2024 року при звільненні з посади, і вона охопила період з 1 січня по 29 листопада 2024 року. Про це Район.Любомль дізнався із Єдиного державного реєстру декларацій.
Іншу, щорічну декларацію, лісівник подав 28 лютого 2025 року. Займана посада – начальник Любомльського надлісництва Філії Поліський лісовий офіс.
Отож, за основним місцем роботи у філії «Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України» Туревич отримав 1 мільйон 487 гривень зарплати.
У філії «Поліський лісовий офіс», як начальник Любомльського надлісництва отримав 167,7 тисячі гривень зарплати.
У загальному лісівник заробив у 2024 році 1 мільйон 655 тисяч гривень зарплати. Це 137,9 тисячі гривень в середньому щомісяця.
У 2023 році в середньому щомісяця керівник отримував 129,9 тисячі гривень за свою роботу.
Дружина лісівника Юлія отримала 25,2 тисячі гривень соціальних виплат.
Також Володимир Туревич в декларації вказав, що готівкою зберігає 10 тисяч доларів США, 10,5 тисяч євро та на банківських рахунках 437 тисяч гривень.
У декларації також вказане цінне рухоме майно, а саме сонячно-гібридна електростанція потужністю 10 кВт та сонячна мережева електростанція загальною вартістю майже 227 тисяч гривень, яка у власності сина Владислава з 2024 року.
із транспортних засобів у Володимира Туревича лиш мотоцикл SPARK SP 125C-2CFO, який він придбав у 2024 році за 54 тисячі гривень.
Варто мати на увазі, що зазначені суми – це нарахування зарплати до сплати податків. З цих сум вираховують ще податок на доходи фізичних осіб, військовий збір. Тобто, «на руки» лісівник отримав менше.
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