Скільки заробив головний лісівник Любомльщини у 2024 році

Володимир Туревич подав декларації про доходи у 2024 році.



Одну з декларацій Володимир Туревич подав у грудні 2024 року при звільненні з посади, і вона охопила період з 1 січня по 29 листопада 2024 року. Про це



Іншу, щорічну декларацію, лісівник подав 28 лютого 2025 року. Займана посада – начальник Любомльського надлісництва Філії Поліський лісовий офіс.



Отож, за основним місцем роботи у філії «Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України» Туревич отримав 1 мільйон 487 гривень зарплати.



У філії «Поліський лісовий офіс», як начальник Любомльського надлісництва отримав 167,7 тисячі гривень зарплати.



У загальному лісівник заробив у 2024 році 1 мільйон 655 тисяч гривень зарплати. Це 137,9 тисячі гривень в середньому щомісяця.



У 2023 році в середньому щомісяця керівник отримував 129,9 тисячі гривень за свою роботу.



Дружина лісівника Юлія отримала 25,2 тисячі гривень соціальних виплат.



Також Володимир Туревич в декларації вказав, що готівкою зберігає 10 тисяч доларів США, 10,5 тисяч євро та на банківських рахунках 437 тисяч гривень.



У декларації також вказане цінне рухоме майно, а саме сонячно-гібридна електростанція потужністю 10 кВт та сонячна мережева електростанція загальною вартістю майже 227 тисяч гривень, яка у власності сина Владислава з 2024 року.



із транспортних засобів у Володимира Туревича лиш мотоцикл SPARK SP 125C-2CFO, який він придбав у 2024 році за 54 тисячі гривень.



Варто мати на увазі, що зазначені суми – це нарахування зарплати до сплати податків. З цих сум вираховують ще податок на доходи фізичних осіб, військовий збір. Тобто, «на руки» лісівник отримав менше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Директор філії «Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України»подав декларації про доходи у 2024 році.Одну з декларацій Володимир Туревич подав у грудні 2024 року при звільненні з посади, і вона охопила період з 1 січня по 29 листопада 2024 року. Про це Район.Любомль дізнався із Єдиного державного реєстру декларацій.Іншу, щорічну декларацію, лісівник подав 28 лютого 2025 року. Займана посада – начальник Любомльського надлісництва Філії Поліський лісовий офіс.Отож, за основним місцем роботи у філії «Любомльське лісове господарство» ДП «Ліси України» Туревич отримав 1 мільйон 487 гривень зарплати.У філії «Поліський лісовий офіс», як начальник Любомльського надлісництва отримав 167,7 тисячі гривень зарплати.У загальному лісівник заробив у 2024 році 1 мільйон 655 тисяч гривень зарплати. Це 137,9 тисячі гривень в середньому щомісяця.У 2023 році в середньому щомісяця керівник отримував 129,9 тисячі гривень за свою роботу.Дружина лісівника Юлія отримала 25,2 тисячі гривень соціальних виплат.Також Володимир Туревич в декларації вказав, що готівкою зберігає 10 тисяч доларів США, 10,5 тисяч євро та на банківських рахунках 437 тисяч гривень.У декларації також вказане цінне рухоме майно, а саме сонячно-гібридна електростанція потужністю 10 кВт та сонячна мережева електростанція загальною вартістю майже 227 тисяч гривень, яка у власності сина Владислава з 2024 року.із транспортних засобів у Володимира Туревича лиш мотоцикл SPARK SP 125C-2CFO, який він придбав у 2024 році за 54 тисячі гривень.Варто мати на увазі, що зазначені суми – це нарахування зарплати до сплати податків. З цих сум вираховують ще податок на доходи фізичних осіб, військовий збір. Тобто, «на руки» лісівник отримав менше.

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