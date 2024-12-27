Луцький ресторан-музей «Поліщук» скоро відновить свою роботу
Сьогодні, 17:12
Вже наступного тижня заплановане відкриття закладу з поліською кухнею.
Ресторан припинив працювати на період зими, розповіла його керівниця Елла Головіна, передає "Місто. Медіа".
З її слів, ніяких змін не заплановано, адже концепція закладу — це ресторан-музей, де поєднується історична спадщина з притаманною для Полісся кухнею.
«Ми хочемо зберегти традиції, які у нас є, і дивувати місцевих жителів поліською кухнею», — зазначила керівниця закладу.
Ресторан працюватиме щодня з 12:00 до 22:00, а завітати можна за адресою вул. Івана Корсака, 1.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Ресторан припинив працювати на період зими, розповіла його керівниця Елла Головіна, передає "Місто. Медіа".
З її слів, ніяких змін не заплановано, адже концепція закладу — це ресторан-музей, де поєднується історична спадщина з притаманною для Полісся кухнею.
«Ми хочемо зберегти традиції, які у нас є, і дивувати місцевих жителів поліською кухнею», — зазначила керівниця закладу.
Ресторан працюватиме щодня з 12:00 до 22:00, а завітати можна за адресою вул. Івана Корсака, 1.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцький ресторан-музей «Поліщук» скоро відновить свою роботу
Сьогодні, 17:12
Скільки заробив головний лісівник Любомльщини у 2024 році
Сьогодні, 16:04
У Києві замалювали мурал із Залужним
Сьогодні, 15:17