Луцький ресторан-музей «Поліщук» скоро відновить свою роботу

Луцький ресторан-музей «Поліщук» скоро відновить свою роботу
Вже наступного тижня заплановане відкриття закладу з поліською кухнею.

Ресторан припинив працювати на період зими, розповіла його керівниця Елла Головіна, передає "Місто. Медіа".

З її слів, ніяких змін не заплановано, адже концепція закладу — це ресторан-музей, де поєднується історична спадщина з притаманною для Полісся кухнею.

«Ми хочемо зберегти традиції, які у нас є, і дивувати місцевих жителів поліською кухнею», — зазначила керівниця закладу.

Ресторан працюватиме щодня з 12:00 до 22:00, а завітати можна за адресою вул. Івана Корсака, 1.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ресторан, графік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький ресторан-музей «Поліщук» скоро відновить свою роботу
Сьогодні, 17:12
Скільки заробив головний лісівник Любомльщини у 2024 році
Сьогодні, 16:04
У Києві замалювали мурал із Залужним
Сьогодні, 15:17
Через негоду на Волині повністю знеструмлені 15 населених пунктів
Сьогодні, 14:10
Шацький нацпарк прибере самовільно встановлені споруди на пляжі Світязя
Сьогодні, 13:18
Схожі новини
У Луцьку продають ресторан біля ТЦК У Луцьку продають ресторан біля ТЦК
27 грудень, 2024, 07:15
Під Луцьком продають ресторан за майже 25 мільйонів Під Луцьком продають ресторан за майже 25 мільйонів
16 грудень, 2024, 22:43
«Укрзалізниця» змінила графік поїзда з Донеччини на Волинь «Укрзалізниця» змінила графік поїзда з Донеччини на Волинь
14 грудень, 2024, 17:45
Де і коли на Волині вимикатимуть світло 23 листопада Де і коли на Волині вимикатимуть світло 23 листопада
22 листопад, 2024, 21:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький ресторан-музей «Поліщук» скоро відновить свою роботу
Сьогодні, 17:12
 0
Скільки заробив головний лісівник Любомльщини у 2024 році
Сьогодні, 16:04
 0
У Києві замалювали мурал із Залужним
Сьогодні, 15:17
 0
Через негоду на Волині повністю знеструмлені 15 населених пунктів
Сьогодні, 14:10
 0
Шацький нацпарк прибере самовільно встановлені споруди на пляжі Світязя
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8