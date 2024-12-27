Луцький ресторан-музей «Поліщук» скоро відновить свою роботу





Ресторан припинив працювати на період зими, розповіла його керівниця Елла Головіна, передає



З її слів, ніяких змін не заплановано, адже концепція закладу — це ресторан-музей, де поєднується історична спадщина з притаманною для Полісся кухнею.



«Ми хочемо зберегти традиції, які у нас є, і дивувати місцевих жителів поліською кухнею», — зазначила керівниця закладу.



Ресторан працюватиме щодня з 12:00 до 22:00, а завітати можна за адресою вул. Івана Корсака, 1.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже наступного тижня заплановане відкриття закладу з поліською кухнею.Ресторан припинив працювати на період зими, розповіла його керівниця, передає "Місто. Медіа" З її слів, ніяких змін не заплановано, адже концепція закладу — це ресторан-музей, де поєднується історична спадщина з притаманною для Полісся кухнею.«Ми хочемо зберегти традиції, які у нас є, і дивувати місцевих жителів поліською кухнею», — зазначила керівниця закладу.Ресторан працюватиме щодня з 12:00 до 22:00, а завітати можна за адресою вул. Івана Корсака, 1.

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