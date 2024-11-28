У Києві замалювали мурал із Залужним

У Києві замалювали мурал із Залужним
Виявилось, що замість колишнього головнокомандувача ЗСУ там мали зобразити казкових героїв.

У Києві прибрали мурал із зображенням колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який був розміщений на стінах інтернату для дітей з особливими потребами. Його ініціаторка нібито ввела в оману керівництво закладу. Про це розповіла голова комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха, передає Фокус.

За її словами, для розміщення муралу потрібна була письмова згода власника або балансоутримувача будівлі. Ініціаторка муралу "ввела в оману" керівництво інтернату, оскільки спочатку була домовленість про те, що на стінах зобразять казкових героїв.

"Після того як був намальований Залужний, до інтернату почалося паломництво людей, які хотіли побачити мурал, і це створило додаткові проблеми для закритого закладу", — розповіла Муха.

Мурал із Залужним створили у травні 2024 року. Загальна площа малюнку становила понад 120 м², а на його створення витратили 13 годин. Головним автором малюнка був художник Євгеній Кучер.


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Теги: Залужний, мурал
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