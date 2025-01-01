Не стало Героя з Волині Олександра Панасюка

Зупинилося серце ще одного захисника -, жителя села Звиняче.Про це повідомили в Горохівській громаді."Болюча рана в серцях рідних, близьких, побратимів.Виконавчий комітет громади, депутатський корпус та працівники міської ради висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Захисника України. Щиро поділяємо горе сім’ї та схиляємо голови в глибокій скорботі.Передчасна смерть – це непоправне горе.. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати, коли зупиняється серце рідної людини., поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи. Нехай світла пам’ять Вашого сина Олександра назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Бог подарує йому вічне життя та спокій. Вічна йому пам'ять та царство небесне", - йдеться у повідомленні.Про зустріч та чин поховання буде повідомлено додатково.Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.